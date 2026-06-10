Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asambleas docentes AlicanteAsentamientos personas sin hogarZona Azul y NaranjaAdolfo UtorMapa Hogueras AlicanteDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

La añada de 2020 de Mira Salinas se alza con el premio al mejor vino de Alicante

El tinto de la bodega Sierra Salinas de Villena obtiene el máximo reconocimiento en el concurso provincial de los sumilleres

Los premiados en el acto celebrado en el MARQ.

Los premiados en el acto celebrado en el MARQ.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

La añada de 2020 de Mira Salinas se ha alzado con el premio al mejor vino de Alicante en los premios de este año de la Asociación Provincial de Sumilleres (ASPA). El tinto de la Bodega Sierra Salinas, de Villena, perteneciente al grupo MW Wines, ha logrado el máximo galardón, el Gran Oro, en este certamen.

En esta categoría de tintos, mayoritariamente pertenecientes a la Denominación de Origen Protegida (DOP), le acompañan otras dos medallas de oro para los vinos Vidal Balaguer 2022, de Masos, y Fuego Lento Casa Polsegueres 2019, de bodegas Fuego Lento. La plata es para Caterina 2023, de Santa Catalina del Mañán (que fue el Gran Oro el año pasado), y como bronce una giró de 2022 de bodegas Xaló etiquetada con la marca 1962, año de creación de esta bodega.

En la categoría de vinos blancos, también hay dos oros que comparten Ánfora, de Les Freses y Fortaleza, de las Virtudes, ambos moscateles de 2025. También dos platas para Laudum Chardonnay 2025, de Bocopa y Bahía de Dénia fermentado en barrica 2023, de la bodega xalonense. La plata es para el chardonnay Embaucador, de Santa Catalina del Mañán.

Imagen de la pasada edición de Winecanting en Alicante.

Imagen de la pasada edición de Winecanting en Alicante. / PILAR CORTES

El mejor rosado es Cesilia La Reserve 2025, de Heretat de Cesilia. La plata para Penya del Castellet, de Masos y el bronce para Locura monastrell, de Santa Catalina. En esta categoría obtiene mención una novedad, La Solsida 2025, de la nueva bodega Mar de Vins.

En los dulces, tres bodegas se reparten las medallas. Oro para Xaló con su Riu Rau moscatel, plata para Gran Mañán moscatel, de la bodega monovera y la plata para La Pitxoxa Modernitexen, de bodegas Ortigosa.

El mismo orden se da en la categoría de espumosos con Bahía de Dénia Brut, Terra del Mañán brut merseguera y Stellae Dulce.

Por último, el oro en Fondillón es para Gran Mañán Solera 1982.

Los premios se han entregado en un acto celebrado en el MARQ Alicante, con la colaboración de la Diputación de Alicante, la Conselleria de Agricultura, el Ayuntamiento de la ciudad, la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Regulador DOP Alicante, que colaboran en la convocatoria del concurso donde han participado más de 20 jueces miembros de la asociación.

Noticias relacionadas

Homenaje

Jose Diego Ortega, presidente de la misma, ha manifestado el orgullo por la calidad de los vinos y de los jueces. La asociación, asimismo, ha realizado un homenaje a Roberto Brotons, de la bodega El Culebrón de Pinoso, por su trayectoria personal, por el magnífico patrimonio vitivinícola que ha mantenido durante tres generaciones y el elevado nivel de sus vinos y fondillones, reconocidos en los últimos años como uno de los mejores vinos del mundo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
  2. El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo
  3. Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
  4. PLD Space da la campanada y ficha como consejera a la creadora de la red de satélites Astra
  5. Una empresa alcoyana fabrica las telas de las vestimentas que lucirán el Papa y su comitiva en España
  6. Es oficial: estas son las normas de uso de las piscinas comunitarias según la Ley de Propiedad Horizontal
  7. Pilar García de la Granja, experta económica: “Si un jubilado cobra 1.500 euros de pensión y se reengancha a trabajar se le quedaría en 1.005 trabajando un tercio de la jornada”
  8. Confirmado por el BOE: entradas de cine por solo 2 euros para los mayores de 65 años

La añada de 2020 de Mira Salinas se alza con el premio al mejor vino de Alicante

La añada de 2020 de Mira Salinas se alza con el premio al mejor vino de Alicante

BBVA Research mantiene en el 2,4% su previsión de PIB en 2026 pero enfría al 2,1% la de 2027 por la energía

BBVA Research mantiene en el 2,4% su previsión de PIB en 2026 pero enfría al 2,1% la de 2027 por la energía

Pilar García de la Granja, experta económica: "Si no has revisado tu tarifa de la luz, puedes estar pagando hasta 300 euros más al año"

Pilar García de la Granja, experta económica: "Si no has revisado tu tarifa de la luz, puedes estar pagando hasta 300 euros más al año"

Preacuerdo en el ERE de Nissan: 194 despidos en sus centros auxiliares de Barcelona

Preacuerdo en el ERE de Nissan: 194 despidos en sus centros auxiliares de Barcelona

Vuelve la Ruta de la Croqueta de Sánchez Romero Carvajal: el plan imprescindible para los amantes del tapeo en Madrid

Vuelve la Ruta de la Croqueta de Sánchez Romero Carvajal: el plan imprescindible para los amantes del tapeo en Madrid

¿Pagarías más por un producto de diseño? Tres de cada cuatro consumidores aseguran que sí

¿Pagarías más por un producto de diseño? Tres de cada cuatro consumidores aseguran que sí

La mexicana Sancus lanza una OPA sobre Hotei Properties, el mayor propietario de hoteles de lujo cotizado

La mexicana Sancus lanza una OPA sobre Hotei Properties, el mayor propietario de hoteles de lujo cotizado

Bimba y Lola logra su mayor beneficio de los tres últimos años pese a las fuertes inversiones en su nueva sede y la expansión

Bimba y Lola logra su mayor beneficio de los tres últimos años pese a las fuertes inversiones en su nueva sede y la expansión
Tracking Pixel Contents