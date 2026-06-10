La añada de 2020 de Mira Salinas se alza con el premio al mejor vino de Alicante

La añada de 2020 de Mira Salinas se ha alzado con el premio al mejor vino de Alicante en los premios de este año de la Asociación Provincial de Sumilleres (ASPA). El tinto de la Bodega Sierra Salinas, de Villena, perteneciente al grupo MW Wines, ha logrado el máximo galardón, el Gran Oro, en este certamen.

En esta categoría de tintos, mayoritariamente pertenecientes a la Denominación de Origen Protegida (DOP), le acompañan otras dos medallas de oro para los vinos Vidal Balaguer 2022, de Masos, y Fuego Lento Casa Polsegueres 2019, de bodegas Fuego Lento. La plata es para Caterina 2023, de Santa Catalina del Mañán (que fue el Gran Oro el año pasado), y como bronce una giró de 2022 de bodegas Xaló etiquetada con la marca 1962, año de creación de esta bodega.

En la categoría de vinos blancos, también hay dos oros que comparten Ánfora, de Les Freses y Fortaleza, de las Virtudes, ambos moscateles de 2025. También dos platas para Laudum Chardonnay 2025, de Bocopa y Bahía de Dénia fermentado en barrica 2023, de la bodega xalonense. La plata es para el chardonnay Embaucador, de Santa Catalina del Mañán.

Imagen de la pasada edición de Winecanting en Alicante. / PILAR CORTES

El mejor rosado es Cesilia La Reserve 2025, de Heretat de Cesilia. La plata para Penya del Castellet, de Masos y el bronce para Locura monastrell, de Santa Catalina. En esta categoría obtiene mención una novedad, La Solsida 2025, de la nueva bodega Mar de Vins.

En los dulces, tres bodegas se reparten las medallas. Oro para Xaló con su Riu Rau moscatel, plata para Gran Mañán moscatel, de la bodega monovera y la plata para La Pitxoxa Modernitexen, de bodegas Ortigosa.

El mismo orden se da en la categoría de espumosos con Bahía de Dénia Brut, Terra del Mañán brut merseguera y Stellae Dulce.

Por último, el oro en Fondillón es para Gran Mañán Solera 1982.

Los premios se han entregado en un acto celebrado en el MARQ Alicante, con la colaboración de la Diputación de Alicante, la Conselleria de Agricultura, el Ayuntamiento de la ciudad, la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Regulador DOP Alicante, que colaboran en la convocatoria del concurso donde han participado más de 20 jueces miembros de la asociación.

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Homenaje

Jose Diego Ortega, presidente de la misma, ha manifestado el orgullo por la calidad de los vinos y de los jueces. La asociación, asimismo, ha realizado un homenaje a Roberto Brotons, de la bodega El Culebrón de Pinoso, por su trayectoria personal, por el magnífico patrimonio vitivinícola que ha mantenido durante tres generaciones y el elevado nivel de sus vinos y fondillones, reconocidos en los últimos años como uno de los mejores vinos del mundo.