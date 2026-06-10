Competencia autoriza a Baleària a quedarse las líneas de Armas en el Mar de Alborán pero le obliga a limitar los precios

Baleària podrá quedarse también con los activos de Armas en el Mar de Alborán -es decir, las conexiones entre el sur de la península y el norte de África-, aunque con importantes condiciones añadidas. En concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exige a la naviera presidida por Adolfo Utor que limite el incremento de precios en las líneas afectados por un periodo que podría prolongarse hasta diez años, de acuerdo con la información que acaba de hacer pública el supervisor.

La decisión sobre las líneas que conectan diversos puertos andaluces con Melilla y el trayecto entre Almería y Nador era la última que le faltaba por analizar a la CNMC, dentro de la operación por la que Baleària se ha hecho con los activos de Armas, después de que ya autorizara el traspaso de la operativa de Canarias y de la relativa al estrecho de Gibraltar.

Competencia ya había advertido de la existencia de importantes riesgos en estas operaciones en particular, por lo que la naviera con base en Dénia ya presentó una serie de compromisos con los que atenuar las reticencias del organismo. En concreto, el supervisor alertaba de que, con la adquisición, se generaba un monopolio en el transporte marítimo regular de carga rodada y de pasajeros en las líneas entre la península y Melilla, a pesar de estar sometido a unas obligaciones de servicio público, que marca unos mínimos en las frecuencias y establece unas tarifas máximas.

El presidente de Baleària, Adolfo Útor. / INFORMACION

El temor de la CNMC es que Baleària suprima las frecuencias menos rentables que no estén amparadas por esa obligación y que suba los precios en los periodos vacacionales, cuando no rigen las tarifas máximas.

De igual modo, en el caso de la línea entre Almería y Nador, la operación consolida a la naviera de Utor como el primer operador, con la única competencia de GNV y únicamente en los periodos estivales.

La propuesta de Baleària

Baleària ofrecía limitar los precios en las rutas entre el sur de la península y Melilla y se comprometía a mantener la calidad de los servicios e, incluso, mejorar la flota adquirida a Armas. Sin embargo, Competencia exige más condiciones para dar su visto bueno.

En el caso de los enlaces con Melilla, la CNMC impone la limitación de incremento de precios en carga y pasajeros para los periodos vacacionales no sometidos a tarifas máximas. Una medida que se aplicará durante cinco años, con la posibilidad de prorrogarla otros cinco.

Uno de los barcos de Baleària / INFORMACIÓN

Además, también reclama que se aplique este mismo sistema en la línea entre Almería y Nador, mientras solo exista otro competidor.

La CNMC ha previsto la posible revisión de estas condiciones, en caso de que se produzcan modificaciones relevantes en las condiciones actuales de mercado, como podrían ser, en el caso de las conexiones con Melilla, el sometimiento del transporte de pasajeros en períodos vacacionales a tarifas máximas o la entrada de un competidor.

Pendiente del ministerio

El organismo advierte, además, de que esta autorización no es definitiva y que será comunicada al ministro de Economía, Comercio y Empresa para que decida si procede su elevación en el Consejo de Ministros, que podrá valorar la operación atendiendo a criterios de interés general distintos a la defensa de la competencia.