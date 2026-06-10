Encuentro de la Empresa Familiar
Ignacio Juliá (Banco Santander): "El problema de la vivienda nos va a bloquear"
El CEO de la entidad financiera considera que, a pesar de la previsible subida de los tipos de interés, los niveles se han normalizado
La quinta edición del Encuentro de la Empresa Familiar celebrado en Elche lo ha cerrado un diálogo entre José María Moreno, CEO del Grupo El Castillo y vocal de la Junta Directiva de Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) e Ignacio Juliá, CEO de Banco Santander en España. Durante el coloquio, el directivo de la entidad financiera ha asegurado que en un contexto de incertidumbre y de crecimiento económico, la falta de acceso a la vivienda se ha convertido en un factor de preocupación. "El problema de la vivienda nos va bloquear", ha asegurado ante un auditorio lleno en Fira Alacant.
El considerado como uno de los artífices de la implantación de ING en España, ha subrayado que las "nuevas obligaciones" económicas son la "independencia alimentaria, energética y de seguridad. Esto no eliminal la globalización, sino que confirma que tenemos que adaptarnos". Julià ha querido responder al empresario alicantino sobre el contexto internacional tan convulso que se vive a partir de conflictos y políticas arancelarias: "las reglas del juego han cambiado". Para el CEO del banco, "lo que sí estamos viendo es que la inflación ha venido para quedarse un tiempo" en referencia al impacto del conflicto de Oriente Medio.
Julià ha comentado que bajo este prisma cambiante, los datos y los diferentes parámetros permiten hablar de una situación de “optimismo y prudencia” en el panorama económico. El responsable de Santander España ha marcado como retos económicos conjuntos la productividad empresarial, además de la necesidad de incrementar la inversión en tecnología.
"Respecto al tejido empresarial, tenemos talento y grandes empresas". En este sentido, ha añadido que "nuestro deber es la productividad, porque el crecimiento no está viniendo por ahí, sino por la inmigración". Julià ha recordado que todo ello se da en un contexto en el que el endeudamiento familiar y empresarial es la mitad del que se daba en la anterior crisis y, además, la banca está muy capitalizada. "Estamos listos para cualquier situación que venga", ha contestado.
- Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
- El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo
- Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
- PLD Space da la campanada y ficha como consejera a la creadora de la red de satélites Astra
- Una empresa alcoyana fabrica las telas de las vestimentas que lucirán el Papa y su comitiva en España
- Es oficial: estas son las normas de uso de las piscinas comunitarias según la Ley de Propiedad Horizontal
- Pilar García de la Granja, experta económica: “Si un jubilado cobra 1.500 euros de pensión y se reengancha a trabajar se le quedaría en 1.005 trabajando un tercio de la jornada”
- Confirmado por el BOE: entradas de cine por solo 2 euros para los mayores de 65 años