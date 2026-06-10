Ignacio Juliá (Banco Santander): "El problema de la vivienda nos va a bloquear"

La quinta edición del Encuentro de la Empresa Familiar celebrado en Elche lo ha cerrado un diálogo entre José María Moreno, CEO del Grupo El Castillo y vocal de la Junta Directiva de Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) e Ignacio Juliá, CEO de Banco Santander en España. Durante el coloquio, el directivo de la entidad financiera ha asegurado que en un contexto de incertidumbre y de crecimiento económico, la falta de acceso a la vivienda se ha convertido en un factor de preocupación. "El problema de la vivienda nos va bloquear", ha asegurado ante un auditorio lleno en Fira Alacant.

El considerado como uno de los artífices de la implantación de ING en España, ha subrayado que las "nuevas obligaciones" económicas son la "independencia alimentaria, energética y de seguridad. Esto no eliminal la globalización, sino que confirma que tenemos que adaptarnos". Julià ha querido responder al empresario alicantino sobre el contexto internacional tan convulso que se vive a partir de conflictos y políticas arancelarias: "las reglas del juego han cambiado". Para el CEO del banco, "lo que sí estamos viendo es que la inflación ha venido para quedarse un tiempo" en referencia al impacto del conflicto de Oriente Medio.

José María Moreno e Ignacio Julià, durante el encuentro en Elche. / INFORMACIÓN

Julià ha comentado que bajo este prisma cambiante, los datos y los diferentes parámetros permiten hablar de una situación de “optimismo y prudencia” en el panorama económico. El responsable de Santander España ha marcado como retos económicos conjuntos la productividad empresarial, además de la necesidad de incrementar la inversión en tecnología.

"Respecto al tejido empresarial, tenemos talento y grandes empresas". En este sentido, ha añadido que "nuestro deber es la productividad, porque el crecimiento no está viniendo por ahí, sino por la inmigración". Julià ha recordado que todo ello se da en un contexto en el que el endeudamiento familiar y empresarial es la mitad del que se daba en la anterior crisis y, además, la banca está muy capitalizada. "Estamos listos para cualquier situación que venga", ha contestado.