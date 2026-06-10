Maite Antón (AEFA) llama a las empresas familiares alicantinas a "no resignarse" ante la pérdida de peso de la provincia

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha llegado a su 31 asamblea y quinto encuentro con la convicción de que la proactividad debe marcar el rumbo de su importante base de asociados para el actual ciclo económico. Tras la presentación del Anuario Económico realizado por Ineca e impulsado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, la presidenta de la asociación, Maite Antón, ha hecho un llamamiento a "no reasignarse" ante la pérdida de peso de la provincia respecto al conjunto de España.

La empresaria ilicitana ha tomado como referencia la "paradoja" que se ha experimentado en estos últimos 25 años en el plano socioeconómico. "Alicante pierde posiciones relativas en productividad, renta per cápita y capacidad competitiva frente al conjunto nacional. Y eso debe preocuparnos, pero también debe impulsarnos a actuar. La provincia necesita empresas más productivas (el eterno problema español acentuado en nuestro caso por la tipología de nuestro empleo), más innovadoras y con mayor dimensión". Por supuesto, el crecimiento ha estado presente en referencia a los avances recogidos en crecimiento poblacional, turismo o sectores tradicionales".

Con la radiografía reciente, la presidenta de AEFA ha mantenido dos cuestiones como claves para la empresa familiar. En primer término, ha incidido en que, pese a los avances en la legislación autonómica respecto a la inclusión de nuevos grados en el impuesto de sucesiones, es necesaria una ley específica para este tipo de sociedades. Antón ha reclamado que la nueva norma que se redacte cuente con "seguridad jurídica, sin ambigüedades ni interpretaciones cambiantes, que contemple la realidad específica de nuestras compañías y garantice su continuidad generacional. Volvemos a decir que no queremos incumplir las normas, sino que se elaboren normas que se puedan cumplir y que ayuden a generar bienestar". Desde AEFA se ha reconocido que ya se han abierto conversaciones con la conselleria de Industria y Comercio de Marián Cano para abordar el tema.

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Por otra parte, ha señalado la persistencia de los "obstáculos burocráticos". "Una creciente complejidad regulatoria, sobrerregulación administrativa, normativas asfixiantes y un déficit de inversión en infraestructuras y conectividad que sufre la provincia de forma continuada durante 17 años, como muestran los estudios de Ineca desincentivan la inversión, dificultan el crecimiento empresarial y producen ese desajuste de nuestra provincia entre crecimiento en términos absolutos y sin embargo, perdida de competitividad y renta per cápita continuada".

Colaboración privada-pública

En las demandas, un año más, ha estado el agua y la necesidad de que las administraciones se comprometan a dar estabilidad a un recurso escaso y como prioridad, Antón ha vuelto a situar todo lo relacionado con el talento y el liderazgo. La presidenta de AEFA ha pedido al secretario autonómico de empleo, Antonio Galváñ, trabajar junto en la adecuación de la formación para los nuevos empresarios y emprendedores. Desde la "colaboración privada-pública", plantea llegar a imprimir un "impacto real" que balancee el conocimiento de la realidad orientado al bien común.

Con esta base, la empresaria ha mantenido después un diálogo con el presidente de Fluidra y presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Eloy Planes. El CEO de la multinacional catalana que cotiza en el Ibex 35 ha considerado que por peso y legitimidad la empresa familiar debe estar en los grandes debates y en los foros en los que se realizan. Para el presidente, "la empresa familiar es la economía del país" en referencia a que representa más del 90 % del tejido empresarial - en la provincia alcanza el 94 % - y por lo tanto, está condiciones de "salir de detrás de la cortina" en estas cuestiones. "Si no tengo la conectividad u otras cosas, dejamos de ser competitivos", ha añadido.

En su primera visita a Alicante, territorial decana de la empresa familiar en España, Planes ha considerado otros dos puntos como hoja de ruta de su reciente presidencia. Se trata de lograr un "entorno regulador estable competitivo" y la necesidad de "compartir experiencias que ayuden a otras empresas. No creo que existan fórmulas perfectas" y para ello propone foros como los de AEFA de escucha activa.

(noticia en elaboración)