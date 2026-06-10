Los mayores expertos internacionales en economía alertan en Alicante de la agresividad de las empresas al tomar decisiones

Cómo tomar decisiones bajo la presión que representa la incertidumbre. De eso es de lo que se está hablando en el Congreso de Fundamentos de Utilidad y Riesgo (FUR) que se celebra estos días en la Universidad de Alicante (UA). La cita más importante a nivel internacional sobre esta disciplina científica que se celebra cada dos años, y en la que toman parte los principales expertos de economía de todo el planeta en la materia. Un foro que tiene lugar en un momento especialmente indicado, por los posicionamientos que hay que adoptar sobre temas tan importantes como el cambio climático, los conflictos internacionales o las cuestiones financieras, ámbito este último en el que los participantes advierten de la agresividad con la que las empresas adoptan en muchas ocasiones sus decisiones y el impacto negativo que eso genera sobre la economía y los propios ciudadanos.

El congreso, que se desarrolla hasta el próximo viernes bajo la organización del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA, es un evento interdisciplinar que reúne a teóricos de la decisión, científicos del comportamiento y la gestión, economistas, psicólogos, matemáticos, investigadores en medicina y ciencias de la salud, filósofos y estadísticos, entre otros expertos. Y procedentes, además, de universidades e instituciones de élite como Princeton, Yale, Universidad de California Los Ángeles, Berkeley, Universidad de Pekín, London School of Economics, Universidad de Oxford, Universidad de Sidney e Insead Business School.

Todos ellos reflexionan sobre la economía del comportamiento y la toma de decisiones bajo situaciones de incertidumbre. Una cuestión fundamental en la esfera de la empresa, pero también en el ámbito público, político y de la administración.

Han Bleichrodt, catedrático de Economía de la UA. / HECTOR FUENTES

Afrontamos retos como el cambio climático, los problemas de salud o las pensiones, y no es fácil decidir Han Bleichrodt — Catedrático de Economía de la Universidad de Alicante

Esta es la segunda vez, desde que se celebrara la primera edición, en 1982, que el congreso tiene lugar en España. Las anteriores fueron en Venecia (1984), Aix-en-Provence (1986), Budapest (1988), Durham (1990), París (1992), Oslo (1994), Mons (1997), Marrakech (1999), Turín (2001), París (2004), Roma (2006), Barcelona (2008), Newcastle (2010), Atlanta (2012), Rotterdam (2014), Warwick (2016), York (2018), Gante (2022) y Brisbane (2024). La elección ahora de Alicante, por tranto, no hace otra cosa que confirmar la relevancia de la UA en este campo y su capacidad de atracción.

Entre los participantes figuran destacados expertos como Mohammed Abdellaoui, de HEC París.CNRS; Bruine de Bruin, profesora de Políticas Públicas, Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de California; Ani Guerdjikova, profesora en la Universidad Grenoble Alpes de Francia; Pietro Ortoleva, profesor de Economía y Asuntos Públicos en Princenton University; José Apesteguia, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Sevgy Yuksel, profesora de Economúa en la Universidad de Nueva York; Enrico Diecidue, catedrático en la Insead Business School; y Han Bleichrodt, catedrático de Economía de la UA e integrante del comité organizador.

Enrico Diecidue, catedrático en la Insead Business School. / HECTOR FUENTES

Tanto en el ámbito político como económico hay que tener confianza en la ciencia y apoyarse en ella para posicionarse Enrico Diecidue — Catedrático en Insead Business School

Precisamente estos dos últimos han hecho referencia a los contenidos del debate, en un momento que se entiende crucial por la envergadura de los temas que protagonizan la actualidad. Han Bleichrodt explica que "afrontamos retos como el cambio climático, los problemas de salud o las pensiones, y no resulta fácil tomar decisiones en un momento de tanta incertidumbre. De ahí que, más que nunca, esta disciplina científica pueda resultar de utilidad".

Desde hace tiempo, añade, el posicionamiento ante diversos temas se basa en modelos basados en la racionalidad, aunque destaca que están sometidos a muchos sesgos y que "nuestra aportación pasa por ir adaptando los modelos a los mismos".

Bleichrodt está especializado en la economía de la salud y en las pensiones, y en un problema como que la gente no ahorra lo suficiente para asegurarse el futuro. "Y es ahí donde usamos ideas para fomentar que guarden más dinero, haciéndoles ver que separar parte de sus sueldos ahora no es una pérdida, sino una inversión de futuro para poder jubilarse con dignidad", explica.

Sevgy Yuksel, profesora en la Universidad de Nueva York, en la conferencia inaugural del congreso. / HECTOR FUENTES

Y habla de sobreconfianza, algo que se aprecia, destaca, en las empresas, que según sus palabras, tienen un comportamiento que define como "demasiado agresivo" en asuntos como, por ejemplo, la absorción de otras compañías. Una actitud que después tiene consecuencias negativas tanto sobre sus propios intereses como en la economía y la ciudadanía en general.

Sabiduría de multitud

Justo al asesoramiento de empresas, desde su experiencia en una escuela de negocios, se dedica Enrico Diecidue, quien sin descartar la toma de decisiones a nivel individual, aboga por adoptarlas en grupo. "Es el concepto -indica- de la sabiduría de la multitud. Si la gente toma decisiones en grupo, quizás se producen menos sesgos, porque entre ellos mismos se corrigen. Otra cosa sería discutir si cuando eso sucede damos por buena la unanimidad o la mayoría".

Y no desecha la posibilidad de recurrir a la inteligencia artificial (IA) en aquellos casos en los que se producen muchos errores. "A veces vale la pena recurrir a la ayuda de una máquina dentro de un proceso bien definido", apunta, aunque sin esconder la controversia que esto provoca también en el mundo científico.

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Concluye, asimismo, lanzando un mensaje a todos los ámbitos, políticos o económicos, a la hora de la toma de decisiones, que no es otro que "tener confianza en la ciencia y apoyarse en ella para posicionarse e intentar ir en la dirección correcta".