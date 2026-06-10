¿Pagarías más por un producto de diseño? Tres de cada cuatro consumidores aseguran que sí

Los consumidores cada vez valoran más un buen diseño, hasta el punto de que tres de cada cuatro compradores están dispuesto a pagar más por un producto de este tipo. Una tendencia que, paradójicamente, también da alas a los falsificadores, que se aprovechan de ella para aumentar su negocio en sectores como la moda, los bolsos o las joyas, donde ya provocan unas pérdidas anuales de 1.265 millones de euros solo en España.

Son las principales conclusiones del nuevo estudio realizado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), que pone de manifiesto la importancia que el diseño tiene para la industria de la moda de todo el continente.

De esta forma, por un lado, los resultados de la encuesta realizada a nivel europeo señalan que el 72 % de los consumidores considera que el diseño de los productos es importante a la hora de decidir qué comprar, y, de hecho, alrededor de un tercio (31%) afirma que es un factor "muy o extremadamente importante".

Además, la mitad de los consumidores de la UE valora un buen diseño, y casi 3 de cada 4 -el 73 % de los consultados por la oficina europea con sede en Alicante- están dispuestos a pagar más por un producto con un mejor diseño.

Jóvenes

El estudio señala que el diseño es especialmente importante para los consumidores más jóvenes: El 80 % de los que tienen entre 18 y 24 años afirma que es un factor importante en sus decisiones de compra. Igualmente, este segmento de población muestra mayor disposición a pagar precios más altos por productos mejor diseñados y a asociar el diseño con emociones positivas.

La protección de los diseños contribuye a frenar las falsificaciones. / INFORMACIÓN

En lo que respecta a los sectores, los datos muestran que el diseño desempeña un papel especialmente relevante en los sectores del mobiliario y la moda, donde el 76 % de los consumidores de la UE lo considera muy importante al comprar muebles y el 66 % al adquirir ropa y accesorios.

Aunque la calidad y el precio siguen siendo los principales factores de compra, el diseño desempeña un papel importante en las preferencias de los consumidores, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Sin embargo, el alto valor del diseño lo hace también vulnerable a la falsificación y las copias no autorizadas, que siguen siendo generalizadas en sectores clave como la moda, el mobiliario, la electrónica y otros bienes de consumo.

«El diseño europeo es una de nuestras mayores ventajas competitivas. Da forma a los productos en los que confiamos, valoramos y disfrutamos cada día, al tiempo que ayuda a las empresas a diferenciarse en el mercado global. La investigación confirma que los consumidores, especialmente los más jóvenes, reconocen el valor de un buen diseño. Proteger los diseños da a los creadores la confianza para innovar y a las empresas una ventaja competitiva, impulsando el crecimiento y la competitividad en los que se sustenta la economía europea», asegura el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão.

Falsificaciones

Los productos falsificados que imitan la apariencia de los productos auténticos se han extendido, impulsados por el auge del comercio electrónico y la influencia de las redes sociales. Alrededor del 13% de los europeos afirman haber comprado deliberadamente productos falsificados, una cifra que se eleva hasta el 26% entre los consumidores más jóvenes de entre 15 y 24 años.

Según los datos de la EUIPO, la industria de la moda y la confección, estrechamente vinculada al diseño, sufre pérdidas anuales estimadas en 12.000 millones de euros, mientras que los bolsos, joyas y relojes falsificados generan a los fabricantes legítimos pérdidas de alrededor de 2.700 millones en ventas cada año en toda la UE. En España, la falsificación causa pérdidas anuales de 1.000 millones en el sector de la confección y de 265 millones en los sectores de los bolsos de mano, la joyería y la relojería.

Falsificaciones incautadas. / Jose Navarro

Desde la oficina europea apuntan que las pymes son especialmente vulnerables a este tipo de infracción, pues a menudo dependen de un pequeño número de diseños de productos distintivos y tienen una capacidad limitada para supervisar y hacer valer sus derechos.

Más allá del impacto económico, los productos falsificados pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores y para el medio ambiente, pues a menudo no cumplen las normas de seguridad y calidad. Las investigaciones también muestran que el comercio de productos falsificados está vinculado a redes de delincuencia organizada y, en algunos casos, a la explotación laboral.

Empleo

Los sectores basados en el diseño representan una parte significativa de la actividad económica y del empleo en la UE. Dan trabajo a unos 28 millones de personas, representan aproximadamente el 13 % del empleo de la UE y generan más del 16 % del PIB de la UE.

Los estudios de la EUIPO muestran, además, que las pequeñas empresas que registran sus diseños generan casi un 30 % más de ingresos por empleado y pagan salarios casi un 25 % más elevados que aquellas sin derechos de propiedad intelectual registrados. No obstante, pese a estos beneficios, solo alrededor del 1 % de las pymes de la UE son titulares de derechos de diseño registrados.