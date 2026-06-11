La dianense Verdú Artesanos, triunfadora de los premios MIA 2026

La firma dianense Verdú Artesanos ha sido la gran ganadora en los Premios MIA 2026, al alzarse con el premio del año que otorga el público presente en la gala, además de conseguir el galardón Marketing B2C, según han informado desde la organización.

La gala que organiza anualmente el Club de Marketing del Mediterráneo se celebró este jueves con la presencia de más de 320 personas, bajo el lema "Sentir el (im)pulso", con el que se ha querido poner en valor el papel de los profesionales del marketing en un momento marcado por la tecnología y la inteligencia artificial.

La primera galardonada de la noche ha sido Zink Medical con el Premio MIA Innovación impulsado por Caixa Popular por Doria, un sistema de diagnóstico oftalmológico con inteligencia artificial que realiza más de 100 pruebas en 10 minutos de manera no invasiva y reduce las listas de espera poniendo el foco en la prevención para lograr un modelo sanitario más sostenible.

Asindown ha recogido el Premio MIA Marketing Social impulsado por Consum, por su proyecto pionero Asesores de la simplicidad. La iniciativa da la vuelta a un paradigma tradicional. Quienes habitualmente son vistos como receptores de ayuda se convierten en expertos que analizan productos y servicios reales para ayudar a que las marcas sean más accesibles.

Eva Prieto, durante su intervención. / KIKE TABERNER

Tras el lanzamiento de la campaña, desarrollada junto a Rosebud, el impacto también se refleja en el crecimiento de la propia organización: un 15% más de actividad económica, un incremento del 22% en la plantilla y una amplia repercusión en medios de comunicación nacionales.

Otros premiados

El Premio MIA Marketing B2B impulsado por pinchaaqui.es ha recaído en Emuca, por su ecosistema omnicanal 360º, ‘Oasis Digital’, desarrollado junto a Intershop. Esta propuesta tecnológica integra web, app, área privada de compra 24/7 y centro de experiencia que ha conseguido transformar la relación tradicional y analógica con el profesional del sector.

Además, los resultados de negocio son contundentes: más del 75% de las ventas se hace en canales digitales y automatizados, 21% de crecimiento del modelo omnicanal y un 65% más de ventas en el exterior.

Verdú Artesanos se ha alzado con el Premio MIA Marketing B2C impulsado por Zenithbr, por su cambio estratégico de la mano de la agencia Sapristi en su transformación de heladería estacional de Dénia a una marca artesanal de alcance nacional. Verdú redefinió su propuesta de valor, creó una nueva identidad, lanzó su ecommerce y convirtió su tradición pastelera en una ventaja competitiva para vender todo el año con un resultado en el que diciembre ya supera a agosto en ventas, un 27% más de captación de clientes y un crecimiento interanual del 18%.

Mientras que, el Premio MIA al Profesional del año impulsado por Priopcion ha sido para Laura Oro, directora de Marketing y Comunicación de Norauto, quien ha destacado por la transformación del enfoque de la compañía hacia una estrategia orientada al cliente, la modernización de la comunicación interna apoyada en la tecnología, la creación de campañas multicanal de gran calado emocional, para alejar a la marca de la venta funcional, y la unificación de la experiencia de marca.

La gala

Los más de 320 asistentes a la XV Noche Mediterránea del Marketing han sido los encargados de votar en directo al Mejor Premio MIA del Año 2026 impulsado por À Punt de entre los ganadores de las cuatro categorías - Innovación, Marketing Social, Marketing B2B y Marketing B2C- que ha recaído en Verdú Artesanos, firme triunfadora de la noche como marca más galardonada.

El joven talento y el impulso que viene de las nuevas generaciones y su aportación al marketing valenciano ha sido reconocido en esta edición de 2026 con el Reconocimiento Especial MIA. La junta directiva del CMM, a propuesta de las principales escuelas de negocios de la Comunidad Valenciana, ha visibilizado a los nuevos perfiles que serán los responsables de seguir construyendo el futuro de la profesión. Carmen Calero, alumna de EDEM, Eduarda Prado, alumna de ESIC y Adrián Ramírez, alumno de IEM Digital Business School, han recibido esta distinción de manos de la presidenta del CMM, Eva Prieto.

A lo largo de esta gala de entrega de los premios MIA 2026, la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, ha destacado: "La tecnología nos ayuda a avanzar, pero las marcas no avanzan solas, avanzan gracias a las personas que dan ritmo a las decisiones, entienden el mercado, detectan oportunidades y convierten las ideas en movimiento. Un pulso hecho de criterio, intuición y cultura de empresa. Un latido constante que impulsa a las organizaciones desde dentro y les permite evolucionar, diferenciarse y crecer. Igual que el CMM impulsa al sector del marketing".