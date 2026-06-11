Frenazo en el pago de impuestos en Alicante: la recaudación tributaria cae un 1,8 % hasta abril

Tras varios años de récords consecutivos, el ejercicio de 2026 ha arrancado con mal pie para la delegación de la Agencia Tributaria en Alicante, que ha visto caer su recaudación por primera vez desde antes del inicio de la pandemia. Un descenso -muy moderado, eso sí- que hay que achacar a las caídas contabilizadas en el Impuesto de Sociedades (el que abonan las empresas por sus beneficios) y en el Impuesto de la Renta de los No Residentes, es decir, lo que pagan los extranjeros por las ganancias y rendimientos que obtienen por sus bienes en España.

De esta forma, si 2025 finalizaba con un sorprendente incremento del 24,6 % en la recaudación anual, en los primeros cuatro meses de este año se ha producido una contracción del 1,8 %, al pasar de 2.380 a 2.336 millones de euros. Una caída que contrasta, además, con la evolución nacional, ya que en el conjunto del país los ingresos tributarios han repuntado un 10,6 % en el mismo periodo.

La buena noticia es que los dos principales impuestos estales que se encarga de gestionar la AEAT siguen en positivo, lo que refleja que significa que la salud de la economía alicantina sigue siendo buena. En este sentido, la recaudación por IVA aumenta casi un 10 % en estos cuatro meses, hasta situarse en 1.055 millones de euros.

Todo un síntoma del buen momento que atraviesa el comercio y la hostelería local -en buena medida, gracias al maná del turismo internacional-, pero también las empresas alicantinas, que pagan aquí por todo lo que venden en el conjunto del país.

IRPF

Algo más modesta es la subida que experimentan los ingresos por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que aportan a las arcas públicas 903,1 millones de euros, un 4,8 % más. Sin embargo, cabe destacar el considerable tirón que dan los pagos por ingresos del trabajo o, en otras palabras, las retenciones que se aplican en las nóminas y las pensiones. Crecen más de un 10 % gracias al aumento de afiliados y la mejora de salarios y prestaciones.

La parte negativa llega por dos vías. Por un lado, se reducen los pagos que realizan los extranjeros no residentes por los bienes y actividades que realizan en España, que se reducen un 34 %, hasta los 79,4 millones de euros.

Un punto de atención para la confección de la Declaración de la Renta en Alicante. / Jose Navarro

Pero, sobre todo, se produce un desplome del 49 % en la recaudación del Impuesto de Sociedades que pasa de aportar 373 millones entre enero y abril de 2025, a solo 189 en el mismo periodo de este año. Para ser justos, hay que señalar que el año pasado se produjo un incremento igualmente pronunciado que, según confirman las fuentes consultadas, se debió a los pagos efectuados por una gran empresa.

Esto significa que no ha habido una caída generalizada de los pagos realizados por las empresas -lo que indicaría una reducción masiva de beneficios por parte de las compañías domiciliadas en Alicante-, sino que se ha tratado de algo puntual.

En este sentido, cabe recordar que en el primer trimestre del año pasado fue cuando el Banco Sabadell decidió cambiar de nuevo su sede desde Alicante hasta Barcelona, lo que significa que pasó a tributar allí. Sin embargo, resulta imposible saber si esta es la causa de la diferencia entre los dos ejercicios.

Habrá que esperar a que avance el ejercicio para comprobar los efectos de este cambio de domicilio. En cualquier caso, entre los años 2021 y 2025 el aumento de la recaudación por este tributo en la provincia sí fue muy parejo a la evolución de los resultados que presentó la entidad presidida por Josep Oliu, por lo que sería lógico que ahora también se produjera esa caída.