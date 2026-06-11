La industria española de la defensa se une para defender el FCAS tras la cancelación de Alemania y Francia

La industria española vinculada al sistema de combate aéreo de nueva generación ha escenificado este jueves su unidad en torno al futuro sistema europeo de combate aéreo (FCAS, por sus siglas en inglés), considerado uno de los grandes proyectos europeos de defensa, ante una posible reconfiguración de su desarrollo.

Airbus Defence and Space, GMV, Grupo Oesía, Indra Group, ITP Aero y Sener han firmado en la sede de TEDAE una declaración conjunta de posicionamiento estratégico en la que expresan su compromiso con el programa y su disposición a apoyar a España y a Europa en el desarrollo de un sistema de armas de sexta generación. “No podemos permitirnos perder más tiempo”, concluye la declaración. Las compañías aseguran que están en una posición óptima para seguir impulsando el desarrollo o evolución del futuro avión de combate, con el objetivo de facilitar su entrada en servicio en torno a 2040.

El documento subraya que el actual contexto geopolítico hace imprescindible reforzar las capacidades y la autonomía de las Fuerzas Armadas españolas. Las compañías recuerdan que el FCAS es un proyecto europeo de referencia y aseguran que su posición no busca sustituir ni fragmentar la cooperación multinacional, sino contribuir a que el programa no quede bloqueado durante un periodo prolongado.

El FCAS está concebido como un sistema de sistemas capaz de integrar un avión de combate de sexta generación, motores también de nueva generación, plataformas no tripuladas u operadores remotos, sensores avanzados, comunicaciones seguras y una nube de combate. Esta arquitectura debe permitir la interoperabilidad entre plataformas tripuladas y no tripuladas mediante el concepto (Manned Unmanned Teaming), clave para el combate colaborativo en futuros escenarios operativos.

La industria española sostiene que dispone de capacidades para diseñar, desarrollar, integrar, ensayar, producir, mantener y apoyar la operación de este sistema a lo largo de todo su ciclo de vida. Las empresas firmantes citan competencias en sensores, comunicaciones, sistemas de misión, armamento, propulsión, control de vuelo, tecnologías de baja observabilidad, ciberseguridad, inteligencia artificial e integración avanzada.

Las compañías alertan, sin embargo, de que desde hace más de un año se espera una decisión definitiva sobre el futuro del programa trinacional impulsado por Alemania, Francia y España. Esa incertidumbre, advierten, puede afectar al conocimiento acumulado, a los equipos especializados, a los recursos ya movilizados y a la estabilidad de socios industriales y cadenas de suministro.

Alemania también se une

La declaración española coincide con un pronunciamiento similar de la industria alemana realizado por Airbus, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA, MTU Aero y Rohde & Schwarz, en el que ocho empresas del sector aeroespacial y de defensa se muestran preparadas para un nuevo rumbo del FCAS y reiteran su apuesta por la cooperación multinacional.

El documento concede un papel central al Programa Especial de Modernización SIAGEN, el Sistema Integral Aéreo de Última Generación, en ejecución desde finales de 2025 dentro del PITSD 2025. Según la declaración, este programa ha permitido demostrar la madurez y cohesión de la industria nacional, alineada en torno a una visión común de soberanía tecnológica y capacidad industrial.

El acuerdo alcanzado en SIAGEN, de carácter técnico, industrial y estratégico, se presenta como prueba de que España puede coordinar a sus actores clave, sumar capacidades complementarias y comparecer ante Europa y sus socios internacionales como un bloque sólido. Además, el programa permite mantener parte de las capacidades nacionales durante 2026 y mitigar el impacto del final de la fase 1B del FCAS/NGWS, cuyos contratos ya han concluido o expirarán en los próximos meses.

Las empresas defienden que dar continuidad al programa tiene valor industrial, militar, económico y tecnológico para España. En el plano industrial, consideran esencial asegurar los hitos que fije el Ministerio de Defensa para alcanzar una capacidad operativa inicial en el horizonte 2040. En el ámbito militar, reclaman reforzar las capacidades soberanas de mantenimiento, sostenimiento, reparación, producción y evolución propia de los sistemas, con la mínima dependencia posible de cadenas de suministro exteriores.

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Desde el punto de vista económico, la declaración aboga por dar continuidad a las inversiones realizadas desde 2019 en el FCAS y en los programas especiales de modernización de las fuerza armadas. Según las compañías, ello permitirá preservar empleo altamente cualificado, retener talento, consolidar cadenas de suministro nacionales y europeas y proteger competencias estratégicas.