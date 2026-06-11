José Apesteguia: "Los líderes deben rodearse de expertos para sus decisiones económicas y políticas"

José Apesteguia, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es uno de los ponentes que participan en el Congreso de Fundamentos de Utilidad y Riesgo (FUR) que se celebra en la UA, foro internacional en el que se debate cómo tomar decisiones bajo la presión de la incertidumbre. Afirma que el foro llega en el momento más indicado por los retos políticos y económicos a los que se enfrenta la humanidad.

¿En qué consiste la disciplina científica que protagoniza este congreso?

Es una disciplina en la que están integrados economistas, pero también expertos en el comportamiento y la gestión, teóricos de la decisión, psicólogos, matemáticos, investigadores en medicina, filósofos y estadísticos, entre otros, porque el campo que abarca es amplísimo. Prácticamente desde el primer momento nos vemos obligados a tomar decisiones importantes, como los estudios por los que nos decantamos o con quién nos casamos, y ya en estadios más avanzados nos podemos encontrar con que debemos tomar decisiones empresariales o políticas que no nos van a afectar solo a nosotros, sino a las personas que trabajan en nuestra empresa o a la ciudadanía en general. Así que, de lo que se trata, es de poner a disposición de todos aquellos que tienen que tomar decisiones las herramientas adecuadas para que sean lo más acertadas posible.

Muchos de los conflictos actuales son consecuencia de liderazgos personalistas José Apesteguia — Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra

¿Cuál es su especialidad?

Mi trabajo se centra, sobre todo, en la toma de decisiones individuales, con especial énfasis en sus fundamentos psicológicos. Y, en ese sentido, empleo herramientas teóricas y un enfoque empírico para comprender mejor cómo deciden las personas y mejorar el poder predictivo de los momentos de decisión en entornos económicos.

José Apestegúia junto a otro ponente del congreso, Enrico Diecidue. / HECTOR FUENTES

¿Cómo se toman las decisiones bajo riesgo?

Ese tipo de decisiones están en todos y cada uno de los ámbitos relevantes de la economía y la sociedad. Por ejemplo, el Banco de España o el Banco Central Europeo, cuando quieren decidir el tipo de interés, van a tener en cuenta las actitudes frente al riesgo de la población. El Gobierno, cuando va a decidir el sistema de pensiones, el de cobertura de salud o las políticas fiscales, siempre tiene un modelo de cómo toma decisiones la población en términos de riesgo. En salud, los médicos también deben saber cómo explican a sus pacientes los tratamientos que tienen a su disposición, teniendo en cuenta que pueden tener una probabilidad de éxito, pero también de efectos secundarios. En todo esto hay un modelo convencional normativo, digamos racional, y luego está cómo la gente real se desvía de este modelo. Porque una cosa es cómo se deberían tomar las decisiones, y otra cómo de verdad se toman las decisiones.

La diferencia del primer mandato de Trump es que antes tenía un comité y ahora no José Apesteguia — Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra

¿De qué modelos estamos hablando?

Podemos hablar de un modelo base, como es el de la utilidad esperada. Se basa en un ejercicio matemático de propiedades deseables, que no es otra cosa que si prefiero la A a la B y la B a la C, lo normal es que debería preferir la A a la C. Eso, como digo, es la norma básica, pero a veces falla cuando se tienen que tomar decisiones de verdad debido a determinados sesgos, y es ahí donde entramos nosotros, para complementar estos modelos con otros matices.

Asistentes al congreso que se celebra en la Universidad de Alicante. / HECTOR FUENTES

¿Este congreso llega en un momento particularmente adecuado?

Desde luego. La sociedad se enfrenta a temas de enorme calado, como el cambio climático, los conflictos armados y las crisis económicas, y en todos ellos se deben tomar decisiones importantísimas bajo presión, dado que de ellas va a depender el futuro de la población.

¿Estamos en un momento de liderazgos demasiado individualistas?

Es evidente que sí, hasta el punto de que algunos de los conflictos actuales son consecuencia de liderazgos de mandatarios que no se dejan aconsejar. Mi opinión es que todos los líderes deberían rodearse de comités de expertos científicos para sus decisiones económicas y políticas. Obama lo hacía y creo que Pedro Sánchez también. Sin embargo, creo que no sucede lo mismo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchos dicen que la diferencia entre sus dos mandatos es que en el primero tenía un buen comité asesor y ahora no.

Los científicos han fallado estrepitosamente en comunicar los riesgos del cambio climático José Apesteguia — Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra

¿Y con el cambio climático?

Una cosa en la que han fallado estrepitosamente los científicos es en comunicar lo que puede suceder con el cambio climático. Entonces, es imprescindible saber cómo presentar los riesgos del cambio climático a la población para que lo entienda, porque si me hablas de toneladas de CO₂ yo no sé eso que es. Es fundamental, por tanto, que la gente conozca lo que puede suceder y, a partir de ahí, explicar también las medidas a adoptar. Al final, lo que hace falta es aprender a comunicar.

¿Es fácil tomar decisiones acertadas?

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No lo es, porque el mundo es más complicado de lo que parece, y no se pueden lanzar mensajes sencillos porque el mundo no es sencillo. Así que yo lo que recomendaría a la gente es que no crea en los mensajes sencillos, y que aquellos que deban tomar las decisiones tengan confianza en la ciencia.