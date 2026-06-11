La patronal textil premia al alcoyano Francisco Jover por su trayectoria empresarial

La Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval) ha concedido el Premio a la Trayectoria Empresarial del Textil Valenciano al alcoyano Francisco Jover Pastor, cuya empresa del mismo nombre se ha convertido en uno de los grandes referentes del sector. Ha sido en el transcurso de la asamblea general de la entidad, donde se ha informado de los resultados de 2025, entre los que destacan los 918.000 euros de financiación captados para las empresas asociadas.

Nacido en Alcoy en 1960 y perteneciente a una familia estrechamente vinculada a la industria textil, Francisco Jover ha desarrollado toda su carrera profesional en el seno de la empresa familiar, Francisco Jover S.A., participando activamente en su evolución industrial, tecnológica e internacional. Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE y formado en Dirección General por IESE, ha contribuido a la incorporación de nuevas tecnologías productivas, la ampliación de capacidades industriales y la apertura de nuevos mercados internacionales, consolidando la posición de la compañía como una de las referencias del sector.

Especialmente destacable ha sido su apuesta por la sostenibilidad mucho antes de que ésta se convirtiera en una exigencia normativa, impulsando iniciativas pioneras como la instalación de sistemas de depuración de aguas, cogeneración energética o la que fue en su momento la mayor instalación fotovoltaica sobre cubierta de España.

Francisco Jover junto a miembros de la empresa. / INFORMACION

A lo largo de su trayectoria, Francisco Jover ha mantenido además un firme compromiso con el conjunto de la industria, participando activamente en entidades como Ateval, Aitex, Textil Alcoyana, Acetex o Dato, contribuyendo al fortalecimiento y representación del sector textil valenciano.

En lo que respecta a la asamblea, los resultados presentados se enmarcan en un contexto especialmente exigente para la industria textil europea, marcado por la desaceleración de la demanda, el incremento de la competencia internacional y los nuevos retos regulatorios vinculados a la sostenibilidad, la economía circular y la trazabilidad de los productos.

Financiación

La entidad ha puesto de relieve el impacto de las diferentes acciones desarrolladas a lo largo del ejercicio, que han permitido movilizar 918.097,79 euros de financiación para empresas asociadas a través de proyectos de innovación, sostenibilidad, digitalización e internacionalización.

Asimismo, Ateval realizó durante el pasado año 110 actuaciones de apoyo y gestión de ayudas empresariales, facilitando el acceso de las empresas a programas de financiación dirigidos a mejorar su competitividad, impulsar inversiones y acelerar su crecimiento.

La participación empresarial en las actividades promovidas por la asociación continuó mostrando una elevada implicación. La formación concentró el 39% de la participación de las empresas asociadas, seguida de los proyectos de innovación y competitividad, con un 26%. Las acciones orientadas a la obtención de financiación representaron un 16%, mientras que las actividades comerciales e internacionales alcanzaron el 13%.

Un momento de la asamblea de Ateval. / INFORMACION

La internacionalización volvió a situarse entre las principales prioridades de la asociación. Durante 2025, un total de 93 empresas asociadas participaron en actividades de promoción comercial e internacionalización, incluyendo ferias, exposiciones y encuentros empresariales celebrados tanto en España como en mercados estratégicos internacionales.

La actividad institucional también mantuvo una especial intensidad durante el ejercicio. Ateval desarrolló 190 reuniones con empresas, organismos colaboradores y administraciones públicas, entre ellas 96 reuniones con entidades colaboradoras, 34 con empresas asociadas y 28 con administraciones públicas, reforzando su papel como interlocutor del sector ante los principales ámbitos de decisión autonómicos, nacionales y europeos. Esta actividad ha permitido trasladar a las distintas administraciones las necesidades y preocupaciones de las empresas textiles valencianas en ámbitos clave como la política industrial, la sostenibilidad, la innovación, la internacionalización y la competitividad empresarial.

Proyectos estratégicos

Paralelamente, la asociación continuó impulsando proyectos estratégicos vinculados a la eficiencia energética, la descarbonización, la digitalización industrial, la inteligencia artificial, la economía circular y la innovación aplicada a los procesos productivos, ámbitos considerados fundamentales para garantizar la competitividad futura de la industria textil valenciana. Durante la asamblea también se puso de relieve la importancia de acompañar a las empresas en la adaptación a los nuevos marcos regulatorios europeos que afectarán al sector en los próximos años, como el Pasaporte Digital de Producto, los requisitos de ecodiseño, la trazabilidad o los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

El presidente de Ateval, Pepe Serna, ha destacado que “los resultados alcanzados reflejan el compromiso de las empresas textiles valencianas con la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua. Desde Ateval seguimos trabajando para que las empresas dispongan de más herramientas, más oportunidades y más recursos que les permitan competir en un entorno cada vez más complejo y exigente”.

Serna ha subrayado además que “el futuro del sector pasa por reforzar la competitividad industrial, impulsar la innovación, acelerar la digitalización y garantizar un marco europeo que combine sostenibilidad y competitividad, permitiendo a nuestras empresas competir en igualdad de condiciones frente a otros mercados”.

Estrategia y sostenibilidad

Tras la celebración de la asamblea general tuvo lugar el acto institucional de Ateval, inaugurado por el presidente de la asociación y que contó con la conferencia “Tendam: Estrategia y Sostenibilidad”, impartida por Ignacio Sierra, director corporativo de Tendam y presidente del Observatorio del Textil y la Moda.

Durante su intervención, Sierra analizó algunos de los principales desafíos y oportunidades que afronta actualmente la industria de la moda y el textil, abordando cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la competitividad empresarial, la transformación de los modelos de negocio y la adaptación a las nuevas exigencias de los consumidores y los mercados internacionales.

El acto contó asimismo con la intervención de Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), y fue clausurado por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, quien destacó la importancia estratégica de la industria textil para la economía valenciana y su capacidad para afrontar con éxito los retos de transformación que marcarán el futuro del sector.