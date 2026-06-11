El Puerto de Alicante estrena tecnología para monitorizar la calidad del agua en tiempo real

Mediterranean Algae, empresa alicantina especializada en biotecnología marina y soluciones ambientales para industrias costeras, ha puesto en marcha en el Puerto de Alicante el primer nodo operativo de Posidone, su infraestructura tecnológica de monitorización de la calidad del agua en tiempo real. El despliegue se ha realizado en el muelle 10, sede global de The Ocean Race, con el respaldo institucional de la Autoridad Portuaria de Alicante.

Posidone, según informan desde la empresa, integra una estación de telemetría conectada a una plataforma de datos que recoge, procesa y permite visualizar en tiempo real parámetros fisicoquímicos, nutrientes y contaminantes, de acuerdo con los criterios de la Directiva Marco del Agua. Esta información permite a los operadores portuarios e industrias costeras tomar decisiones basadas en datos para optimizar su gestión ambiental y reducir su impacto sobre el medio marino.

El nodo inaugurado en Alicante es el primero de una red de más de 30 puertos y marinas que, partiendo del Mediterráneo, se expandirá hacia el Atlántico inicialmente hasta llegar a otras latitudes, avanzando hacia un modelo de "smart ports" que integre datos ambientales en tiempo real en la operativa portuaria diaria.

Este primer despliegue cuenta con la participación de The Ocean Race, referente mundial en vela oceánica y compromiso medioambiental, que integra Posidone en su espacio portuario como parte de su apuesta activa por la innovación al servicio de la sostenibilidad marina. La Autoridad Portuaria de Alicante respalda institucionalmente la instalación, facilitando el despliegue de esta tecnología en el entorno costero.

Integrantes de la iniciativa WestMED junto a responsables de Meditertranean Algae y The Ocean Race. / INFORMACION

“El océano absorbe un 30 % del CO₂ que emitimos y es urgente desarrollar tecnologías que permitan monitorizar su estado en tiempo real. Nuestra infraestructura climática ayuda en este ámbito a las industrias costeras, permitiéndoles optimizar su gestión ambiental para lograr una economía azul sostenible", afirma Yago Sierras, CEO de Mediterranean Algae.

"No podemos proteger lo que no podemos medir, y por eso es importante utilizar tecnología que permita contribuir con información y datos a evaluar cómo estos fenómenos están siendo impulsados por el cambio climático y la actividad humana", señala Estefanía Esteve, CFO de The Ocean Race.

Vanguardia

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, destaca que "este proyecto sitúa a Alicante en la vanguardia de la innovación aplicada a la gestión portuaria sostenible. La monitorización ambiental en tiempo real es una pieza clave en la evolución hacia los puertos del futuro, capaces de integrar tecnología, sostenibilidad y eficiencia operativa". Para la Autoridad Portuaria de Alicante, añade, "es una satisfacción apoyar soluciones desarrolladas desde nuestro propio territorio que contribuyen a afrontar los retos ambientales globales y proyectan el talento alicantino al ámbito internacional".

La inauguración del primer nodo operativo de Posidone se enmarca en la reunión del comité director de la Iniciativa WestMED, celebrada los días 9 y 10 de junio en Alicante bajo la co-presidencia de España y Túnez. WestMED reúne a diez países del Mediterráneo occidental — Portugal, Francia, Italia, Malta y España por la orilla norte, y Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania por el arco sur — con el objetivo común de impulsar una economía azul sostenible en la región.