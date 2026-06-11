Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon

El desarrollador y fabricante alicantino de autopilotos y sistemas de control de vuelo para drones Embention cerró el pasado ejercicio con un nuevo récord de facturación y de beneficios, según ha informado este jueves la propia compañía, que tiene entre sus clientes a la norteamericana Amazon. Unas cifras que avalan la estrategia de expansión de la firma, ya que ha empezado a producir sus componentes en Emiratos Árabes y ha puesto en marcha otra factoría en Los Ángeles, California, para tener mejor acceso a su principal mercado, el norteamericano, donde logra tres cuartas partes de sus ingresos.

De acuerdo con la información difundida por la firma, Embention finalizó su ejercicio fiscal de 2025 con unos ingresos de 13,4 millones de euros frente a los 12,3 del año anterior. Sin embargo, lo que realmente destaca es la rentabilidad alcanzada por la firma, con un ebitda (resultado de explotación antes de impuestos y amortizaciones) de 6,6 millones de euros, lo que representa un margen del 49 %, lo que demuestra "la escalabilidad de la plataforma tecnológica" y "una base de costes disciplinada", según apuntan sus responsables.

Todo esto se tradujo en un resultado neto también muy notable, de cinco millones de euros, lo que implica una rentabilidad sobre ingresos de más del 37 % que muy pocas empresas pueden firmar.

"El desempeño operativo se vio respaldado por la continua adopción por parte de los clientes de los autopilotos, sistemas de control de vuelo y aviónica crítica de Embention en aplicaciones avanzadas de UAV (vehículos aéreos no tripulados), defensa y aeroespacial", señalan desde la compañía.

Internacionalización

De acuerdo con las mismas fuentes, la firma cuenta ya con 600 clientes en 70 países de todo el mundo. Sin embargo, la mayor parte de sus ingresos proceden de América del Norte (75,6 %), seguido por Europa (15,4 %) y Asia, con un 8,2 %.

Precisamente, este elevado grado de internacionalización es lo que ha llevado a la firma a abrir nuevas factorías, además de la que tiene en el polígono de Las Atalayas de Alicante, en Oriente Medio y en Estados Unidos. En los últimos cuatro años, ha multiplicado su plantilla, hasta alcanzar los 180 trabajadores.

Instalaciones de la firma Embention en Alicante. / TONY SEVILLA

Entre los hitos de la compañía está el acuerdo al que llegó con Amazon para proporcionar sus sistemas de control de vuelo y seguridad para los drones de reparto que la plataforma de comercio electrónico ya ha empezado a operar en el Reino Unido, que ya realizan más de mil vuelos diarios con la tecnología de la firma alicantina.

Entre los últimos lanzamientos al mercado que ha realizado la compañía destacan una serie de componentes para facilitar el vuelo de los drones en situaciones de GNS denegado, es decir, cuando falla la conexión GPS con la que suelen guiarse.

Pero su nuevo producto estrella es el LM Veronte, un autopiloto pensado para aparatos de un solo uso. En otras palabras, para el guiado de munición de merodeo -más conocidos como drones suicidas o drones kamikaze-, cada vez más utilizados en conflictos bélicos, como se ha podido comprobar en la guerra de Ucrania.

Un nuevo desarrollo con el que Embention quiere hacerse un hueco en la industria de defensa, uno de los sectores que siempre ha tenido más peso en el negocio de la aeronáutica y que ahora ha cobrado mayor importancia ante la inestabilidad geopolítica que ha surgido en los últimos años.

Cotizada

La compañía salió a bolsa en el Euronext Acces de París en abril de 2022 para ganar visibilidad y ofrecer transparencia a sus posibles clientes. Sus acciones han experimentado una considerable revalorización desde el pasado mes de octubre, con un precio por título que ha subido del entorno de los 24 euros a 45 euros en la actualidad.

En su última junta de accionistas, la firma aprobó la posibilidad de pasar a cotizar en el Euronext Growth, un mercado más líquido, aunque, de momento, no ha tomado ninguna decisión, según confirman desde la propia firma.

El CEO de Embention muestra los autopilotos que fabrica. / INFORMACION

Los autopilotos desarrollados por la firma alicantina se encargan de guiar al dron durante su recorrido, desde que despega hasta que aterriza, sin necesidad de intervención humana y son capaces de tomar las decisiones necesarias ante la aparición de un imprevisto. Así, son capaces de regresar a base ante una avería o de evitar obstáculos que aparezcan en su trayectoria.

De esta forma, el vuelo de los drones es más seguro y se reduce la posibilidad de un accidente que si son manejados manualmente a distancia. En cualquier caso, los productos de Embention también permiten la toma de control manual y en este caso ayudan a estabilizar los vehículos.