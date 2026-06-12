El aeropuerto Alicante-Elche intratable: se instala en los dos millones de pasajeros al mes

Si alguien tenía duda de que la temporada alta se abre cada vez antes, el aeropuerto de Alicante-Elche lo ha confirmado gracias a sus nuevos registros. En mayo, Aena contabilizó un total de 2.070.599 pasajeros en mayo, lo que supone un incremento del 11,9 % respecto a los viajeros del mismo mes de 2025. En el acumulado del año, se rozan los 8 millones y el nuevo récord parece una cuestión de tiempo.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, continúa su senda ascendente y en mayo creció un 12,5 % con 1.827.523 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 241.703 viajeros, un 7,6% más. Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de mayo con alrededor de 692.000 viajeros; seguido de Países Bajos, con 125.000; Alemania, con otros 125.000; y Polonia, con 115.000. En cuanto a los vuelos operados durante el mes de mayo, se gestionaron un total de 13.131 movimientos, lo que implica un aumento del 12,3 % respecto a 2025.

Suma en 2026

El Miguel Hernández registró un total de 7.937.610 pasajeros durante los cinco primeros meses del año, un 9 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, los vuelos operados entre enero y mayo sumaron un total de 50.825 movimientos, un 8,9% más en relación al mismo periodo de 2025.

De enero a mayo de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 124.606.562 viajeros (un 3,7% más que en 2025), lo que supone un crecimiento inferior al que se registró en los cinco primeros meses del año pasado con respecto al 2024, cuando se creció un 4,7%; se operaron 1.066.623 movimientos de aeronaves (+3,6%) y se transportaron 556.852 toneladas de mercancía, un 5,1% más que en el mismo periodo de 2025.

En el mes de mayo, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 30.690.644 pasajeros, un 5% más que en el mismo mes de 2025. Además, se gestionaron 259.412 movimientos de aeronaves, un 4,9% más que en mayo de 2025, y se transportaron 118.042 toneladas de mercancía, un 3,9% más que en mayo del año pasado.

En cifras globales, los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de mayo de 2026 con 36.116.528 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 309.102 movimientos de aeronaves, un 4% más que en 2025; y transportaron 130.958 toneladas de mercancía, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, hasta mayo de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 150.874.452 pasajeros (un 4% más que en 2025); se registraron 1.303.821 movimientos de aeronaves (+2,9%); y se transportaron 620.182 toneladas de mercancía, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2025.

El tráfico desde enero hasta mayo está experimentando un aumento de la programación en los primeros meses de la temporada de verano tras el inicio del conflicto de Oriente Medio, unido a la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario al principio del año (tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero). Se trata de dos circunstancias puntuales y, por tanto, no estructurales al comportamiento del tráfico.

(noticia en elaboración)