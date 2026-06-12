Un amplio dispositivo velará desde el lunes por la seguridad en la Operación Paso del Estrecho en Alicante

La Delegación del Gobierno, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Autoridad Portuaria de Alicante despliegan, desde el próximo lunes, el dispositivo especial de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Junto a la presencia de efectivos de la Policía Portuaria, la Policía Local, personal de atención social, sanitaria y traductores, entre otros, se contará en esta ocasión con nuevos sistemas digitales de gestión para minimizar riesgos y mejorar la seguridad de los desplazamientos.

En esta operación, miles de ciudadanos de origen magrebí atraviesan España para ir y volver de sus países de origen durante el período estival. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha indicado que la campaña 2026 contempla “un amplio dispositivo de seguridad, que asegurará la máxima fluidez en los embarques y un dispositivo de asistencia sanitaria y social para atender las necesidades de los ciudadanos en tránsito”. Bernabé ha añadido que la Comunidad Valenciana “tiene un peso muy importante en la OPE a través de los puertos de València y sobre todo, Alicante”.

Vehículos embarcando en el Puerto de Alicante en la operación del año pasado. / Jose Navarro

Entre las principales novedades de esta edición, destacan “las innovaciones tecnológicas para minimizar los riesgos y la mejora de la seguridad de quienes se desplazan a través de la Península”, según ha recordado el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda. El subdelegado ha explicado que se trata de la incorporación de “nuevas herramientas digitales para el procesamiento e interpretación de datos que se incorporarán en la gestión de la esta campaña”.

Así, se probará la integración de los análisis biométricos de paso junto a mediciones y parámetros en tiempo real del tráfico, operaciones portuarias, meteorología o incidentes variados, También se implantará de forma progresiva el sistema de salida y entrada a la Unión Europea (UE), lo que permitirá modernizar la gestión de los controles fronterizos.

Previsiones

En la Operación Puerto del Estrecho de este año se espera a nivel nacional un nuevo récord de desplazamientos con una previsión de aumento en relación con el año pasado del 3 %, tanto en el flujo de pasajeros como de medios de transporte.

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Además, en esta ocasión confluirá en pleno dispositivo el primero de los tres eclipses que cruzarán la Península en los tres años venideros, un evento que podría provocar que este pronóstico aumentase.