La industria aeroespacial reclama suelo para generar bancos de prueba en la Comunidad Valenciana

La industria aeroespacial de la Comunidad Valenciana se presentó en Alicante ayer y pidió pista. Literalmente, las empresas de drones, con Abionica Group a la cabeza en la provincia, reclamaron suelo para contar con bancos de prueba en los que poder testear sus productos. No se trata de convertir la región en Cabo Cañaveral, pero los empresarios esperan que la celeridad con la que va el sector tenga un reflejo y una capacidad de reacción más ágil.

Bajo este punto de partida, Espai Aero CV ha organizado la jornada Innoespai 2026 se ha celebrado en la Ciudad de la Luz y que visbilizó el potencial de un clúster que con una treintena de socios trabaja desde hace cuatro por generar un ecosistema y una industria que cada día es más trasversal. La prueba más evidente es la dualidad que ramas como automóvil o, sobre todo, telecomunicaciones están experimentando.

En cualquier caso, la asociación dio protagonismo a compañías que operan con sede en las tres provincias. En el primer turmo de debate, se abordó el papel de los drones en la transformación industrial. Así, una de las voces más autorizadas fue Antonio Bedmar, CEO de Abionica Group, subrayó que "tenemos un estado de tecnología alto y, en la Comunidad Valencia falta infraestructura que permita ensayos".

Alejandro Aliaga, Atnonio Bedmar, Pepe Nieto, Guillermo Navarro e Israel Quintanilla, en la mesa sobre drones. / INFORMACIÓN

En opinión del ingeniero alicantino, es uno de los principales obstáculos y es evidente que junto a este déficit está el trabajo de "crear esa cadena de valor para suministros". Como reto, Bedmar fue rotundo a la hora de señalar como reto futuro la fe. "Tenemos que creernoslo. Volví hace siete años a España. España es élite. Hay gente muy buena y, cuando volvemos, nos achicamos. El reto es crear alianzas para sacar pecho. El retorno a la inversión no tiene discusión".

Para Pepe Nieto, presidente de Espai Aero CV y director de Relaciones Corporativas de Comet Aerospace, consideró que "la principal barrera es falta de cultura sobre la industria aeroespacial que no tiene la sociedad" y llamó a generarla por parte de los presentes -cerca de un centenar de empresarios y técnicos - y de las administraciones, en referencia a la Generalitat Valenciana, que acaba de publicar el primera plan estratégico.

En otro registro, pero dentro del campo de los drones, Guillermo Navarro, CEO de Additium3D, apuntó que la fabricación aditiva -con impresora en 3D- se ha convertido en una altenativa que se abre paso. Navarro aninó a que las "empresas diseñen teniendo en cuenta este mecanismo que tiene algunas particularidades", pero que se ha mostrado como flexible y económica a la hora de adaptaciones y cambios.

Talento. La excelencia que se cuece con poca agua La disponibilidad de talento especializado centró la segunda mesa de debate, moderada por Álvaro J. Paula, presidente de la Delegación de Levante de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España (AIAE), la jornada sirvió para que demostrar las fortalezas y las debilidades del actual sistema valenciano. En primer término, Isabel Meseguer, directora de Desarrollo de Negocio y Mercado de ITI, sostuvo el alto nivel formativo y la presencia de talento. Sin embargo, reconoció la falta de aceleración en materializar una formación más híbrida y pegada a las necesidades de las empresas. Por su parte, José Antonio Carrasco, CEO y cofundador de Emxys, expuso la falta de determinados perfiles como los relacionados con la electromecánica que ahora necesita la empresa del Parque Científico de la UMH y destacó la apuesta interna por invertir en talento local, aunque sea a un coste de tiempo alto. A mitad de camino, entre lo positivo y lo negativo se manifestaron Joaquín Huerta, subdirector del Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) y AndrésTiseira, director de Transferencia de la UCIE en el Instituto CMT de la UPV. Ambos aseguraron que existe talento joven, pero el sistema adolece de carencias como la difusión de ayudas formativas en masteres y doctorados, que se desconocen y un mecanismo que interconecte alumnado con empresas.

Por otra parte, Alejandro Aliaga, consejero de ciberseguridad, consideró que la "oportunidad que se abre alrededor de los drones" incluye el ir diseñando bajo pautas de la materia, lo que abre otra puerta para incorporar un segmento a la industria aeroespacial.

¿Duales?

Otro de los aspectos que abordó la jornada fue las oportunidades que se abren bajo el paraguas de la denominada industria dual. El director de inteligencia estratégica del ITI (Centro de Investigación e Innovación de Tecnologías de la Información en la Comunidad), Daniel Sáez Domingo, subrayó que la "defensa era de un ámbito muy de nicho, de muy poquitas empresas que estaban trabajando en ello y muchas eran de fuera de España, obviamente. Sin embargo, ahora ha calado y está en todos los informativos".

Para el también responsable de este campo en el clúster, "las tecnologías de uso 100% militar son complejas", así, en su opinión, nos encontramos empresas con larga trayectoria muy bien posicionadas, pero "no son suficientes". Por este motivo, se "ha abierto la puerta a que tecnologías que han demostrado una buena eficacia en el ámbito civil puedan, con unas adaptaciones en cuanto a certificación, habilitación u homologación, convertirse en tecnologías que puedan usarse en el ámbito militar".

Una reproducción de helicóptero Skyplate. / HECTOR FUENTES

Sáez reconoe que la Comunidad está en una situación muy incipiente. Junto a la automoción y las TIC, el resto de sectores empiezan a ver esa capacidad o posibilidades. Por eso, el director del ITI cree que "mucho de lo que hacemos se puede trasladar al ámbito militar y así lo estamos haciendo en sistemas multiagente, tecnologías neuromórficas, en espacios de datos, en visión artificial", entre otras.

"El reto es aumentar la masa crítica, acelerar y agilizar los procesos para que una empresa que está trabajando en el ámbito civil adapte esos procesos y el conocimiento y las certificaciones que tiene que tener para que tanto la propia empresa como las personas puedan trabajar directamente o bien con el Ministerio de Defensa, que es el comprador único, o con las empresas que están proveyendo", resumió.