María González Veracruz, secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial: "No queremos que unos pocos gobiernen sobre nosotros: España se posiciona por una IA con garantías y transparente"

La inteligencia artificial es una gran oportunidad para transformar la economía española y mejorar el bienestar de los ciudadanos, pero también supone uno de los mayores retos para la democracia, frente al que resulta necesario levantar un "escudo" que proteja a los ciudadanos de sus efectos adversos.

Así lo ha asegurado la secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, durante su participación en el Foro Alicante, celebrado este viernes en el restaurante El Maestral. Un evento presentado por el director de Cenid, Manuel Palomar, y moderado por Toni Cabot, en el que se han analizado las oportunidades y los riesgos que comporta esta tecnología.

González Veracruz ha hecho hincapié en el poder transformador de la IA, pero también en la necesidad de regular su funcionamiento. Así, ha recordado que España ha sido pionera y referente en Europa en este tema. "La clave no está en conocer el último modelo, está en saber cómo lo trasladamos y en saber si os dejamos llevar y que otros decidan por nuestras vidas", ha apuntado, antes de recordad que inluso el Papa ha recalcado en su última encíclica la "necesidad de una IA ética, que responda a los valores europeos de ciudadanía".

Así ha sido el Foro Alicante "Por una IA soberana, ética y transparente" / INFORMACIÓNTV

Así, frente al "sálvese quien pueda" y la posibilidad de que "unos pocos gobiernen sobre nosotros y sobre nuestras mentes", la secretaria de estado ha insistido en que España "se está posicionando por una tecnología con garantías y transparente".

Frente a quienes aseguran que esta regulación puede frenar la innovación, González Veracruz ha recordado que las medidas adoptadas en otros sectores -como los controles que pasan los medicamentos o la obligación de llevar cinturón de seguridad- no han frenado el desarrollo de estas industrias. "Son cosas de sentido común", ha recalcado.

A la cabeza

Pero, más allá de esta necesidad de supervisión, la secretaria de estado ha querido lanzar un mensaje optimista sobre los beneficios que puede tener la IA para transformar la economía y ha destacado el papel que está jugando España a nivel internacional en este terreno. Así, ha señalado que el índice Stanford sitúa a nuestro país en la séptima posición a nivel mundial, gracias a las inversiones en infraestructuras o el nivel de formación e investigación, pero, sobre todo, ha puesto de relieve que España ocupa la sexta posición en la adopción de esta tecnología por parte de ciudadanos y empresas.

Así, ha puesto en valor los distintos programas desarrollados en los últimos años, como el proyecto Alia, en el que el Cenid ha jugado un papel clave, y que ha permitido crear un modelo de IA basado en el español y en el que también tienen presencia las lenguas cooficiales, lo que supone todo un símbolo de soberanía.

Un modelo que, como ha recordado, ya se está utilizando en diversos asistentes de ayuntamientos y otros organismos. Es decir, que ya se está aplicando.

En este sentido, ha destacado el importante ecosistema que ya existe en Alicante y, en general, en todo el Mediterráneo español relacionado con esta tecnología. Y, para demostrar el apoyo que se está realizando desde el Gobierno, ha apuntado que el ejecutivo ha destinado 200 millones de euros a la provincia de Alicante a través de distintos programas de digitalización.

Entre ellos el del kit digital y el kit consulting, que han beneficiado a 37.000 empresas de la provincia, según ha afirmado.