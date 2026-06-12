María González Veracruz, secretaria de estado de Inteligencia Artificial: «Necesitábamos un modelo que pensara en castellano y en las lenguas cooficiales»

La secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, destacó ayer la importancia del proyecto Alia en la futura soberanía española en el terreno tecnológico, al haber creado un modelo de IA entrenado en castellano y las distintas lenguas cooficiales. Un proyecto en el que el Cenid que dirige Manuel Palomar ha tenido un papel clave.

Así, González Veracruz señaló que, tan importante como contar con centro de supercomputación, era disponer de esta otra «infraestructura pública», como la calificó. «Vimos con claridad que teníamos que tener un modelo que pensara en castellano y en nuestras lenguas cooficiales, que respondiera al reto cultural de la diversidad, no solo lingüística, sino la diversidad cultural a la que no responden los grandes modelos», explicó durante su intervención en el Foro Alicante.

Al respecto, citó el reciente estudio que comprobó que la IA era capaz de responder mejor a las preguntas de las pruebas de acceso a la universidad de Estados Unidos que a las españolas, por esa falta de diversidad cultural con la que están entrenados los grandes modelos comerciales existentes, como Chat GPT o Gemini, por citar algunos ejemplos.

FORO ALICANTE: Por una IA soberana, ética y transparente / Pilar Cortés

En cualquier caso, González Veracruz dejó claro que el objetivo de este programa o del denominado Ilenia no es competir con esos grandes modelos, sino responder a necesidades específicas.

Soberanía

Al respecto, el propio Manuel Palomar ya había destacado en la introducción de la ponente la importancia de esta iniciativa, en la que el Cenid ha jugado un papel clave. «Si queremos que la IA comprenda nuestra realidad social, también debe aprender en nuestras propias lenguas y contextos. Es una cuestión de soberanía, diversidad cultural e igualdad de oportunidades», aseguró durante su intervención previa a la charla que mantuvieron González Veracruz y el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

La secretaria de estado de Digitalización también destacó que se trata de un instrumento que ya está teniendo aplicación práctica. En concreto, citó que la firma alicantina 1MillionBot, fundada por Andrés Pedreño, ya está utilizando Alia en los asistentes que ha creado para los ayuntamientos de Avilés o Murcia, y también para el que incorpora la Administración Abierta de la Generalitat Catalana.

González Veracruz también destacó los proyectos que están realizando en el ámbito de la digitalización consistorios como los de Elda o el de Alcoy, dentro de la provincia.