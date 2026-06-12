Las policías local y portuaria de Alicante se coordinan para mejorar la seguridad en el Puerto

El Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria han firmado un protocolo de actuación para reforzar la coordinación institucional en la zona de servicio del Puerto abierta al público, con el objetivo de mejorar la seguridad y ordenar la convivencia en uno de los espacios más transitados y representativos de la ciudad. El acuerdo, en concreto, coordinará las actuaciones de la Policía Local y la Policía Portuaria, y permitirá actuar frente a cuestiones como la venta ambulante no autorizada, los vehículos abandonados y otras conductas incívicas.

La zona de aplicación corresponde a los espacios de las zonas de servicio abiertas a la ciudadanía, especialmente en el Paseo de los Mártires de la Libertad y en las zonas adyacentes a los muelles 1 y 2, así como en el muelle 12, durante la celebración de eventos de pública concurrencia como Hogueras, Carnaval, Navidad y conciertos.

Un policía del Puerto en una imagen de archivo. / Jose Navarro

El acuerdo, rubricado por ambas instituciones, responde a la voluntad compartida de seguir consolidando la relación puerto-ciudad y de proteger un entorno de gran afluencia ciudadana, donde la convivencia, la imagen urbana y la seguridad adquieren un valor estratégico.

El protocolo prevé actuaciones coordinadas, procedimientos sancionadores según la normativa aplicable y una distribución clara de funciones entre los cuerpos intervinientes, siempre dentro de sus respectivas competencias, si bien la coordinación operativa se canalizará a través del Centro de Control de la Autoridad Portuaria.

Esta iniciativa permitirá dar una respuesta más eficaz a incidencias que afectan tanto al orden público como a la percepción ciudadana del espacio portuario, reforzando la prevención, la agilidad operativa y la protección de peatones y visitantes.

El protocolo afecta a las zonas del Puerto abiertas al público. / INFORMACION

Su vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, lo que aportará estabilidad y continuidad a una colaboración institucional que ya venía desarrollándose en el tiempo mediante distintos acuerdos previos, gracias a la buena relación existente entre ambas administraciones.

Eficacia

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha subrayado que “este protocolo consolida una cooperación útil y eficaz para proteger los espacios abiertos al público, reforzar la seguridad y dar una respuesta ordenada a situaciones que afectan a la convivencia y a la imagen de Alicante”.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que “Alicante gana una herramienta de coordinación que mejora la prevención, protege a los ciudadanos y garantiza que un entorno tan emblemático como el frente portuario se disfrute con seguridad y normalidad”.

Con esta firma, ambas instituciones reafirman su compromiso con una gestión coordinada, preventiva y orientada al interés general, en favor de un puerto más ordenado, un espacio público más seguro y una mejor experiencia para vecinos, visitantes y usuarios