El Puerto de Alicante recibe a una delegación china para abrir una línea con Yunfu

La Autoridad Portuaria de Alicante ha recibido la visita de una destacada delegación procedente Yunfu, en la provincia china de Guangdong, con la finalidad de sondear la apertura de una línea de mercancías con el puerto de esta ciudad asiática. La delegación estaba integrada por representantes municipales y empresariales interesados en conocer las capacidades logísticas, comerciales e industriales del Puerto de Alicante y explorar nuevas vías de colaboración económica entre ambos territorios.

La recepción de esta delegación se enmarca en la estrategia de apertura e internacionalización que impulsa la Autoridad Portuaria de Alicante, orientada a reforzar la presencia del puerto en los mercados globales, atraer nuevos tráficos, consolidar relaciones comerciales con regiones estratégicas y potenciar su papel como nodo logístico de referencia para las exportaciones e importaciones del tejido empresarial de la provincia y del conjunto del arco mediterráneo.

Durante el encuentro, ambas partes han mantenido conversaciones dirigidas a sentar las bases de una futura cooperación comercial que permita estrechar los vínculos económicos entre Yunfu y Alicante, incluyendo la puesta en marcha de una línea directa de trasporte marítimo de mercancías.

Terminal de mercancías de la compañia JSV en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Asimismo, la reunión ha servido para intercambiar experiencias en ámbitos relacionados con la modernización industrial, la innovación tecnológica y otras cuestiones consideradas prioritarias tanto por la ciudad de Yunfu como por la Autoridad Portuaria de Alicante en el contexto de la transformación que está experimentando el sector logístico y productivo a nivel global.

Mármol

Otro de los objetivos de la visita es facilitar el contacto directo entre empresas e instituciones para favorecer la búsqueda de socios comerciales y el establecimiento de futuras alianzas empresariales. En este sentido, la presencia de representantes de compañías especializadas en la industria de la piedra natural y el mármol abre nuevas posibilidades de cooperación con empresas alicantinas vinculadas a la construcción, los materiales de alta calidad, la logística, la innovación industrial y el comercio internacional.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, considera que este tipo de encuentros constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la competitividad del puerto y ampliar su radio de influencia económica. "La diversificación de mercados, la captación de nuevos tráficos y la consolidación de relaciones con regiones de elevado potencial industrial forman parte de los objetivos estratégicos de la institución portuaria para los próximos años", enfatiza.