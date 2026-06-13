AEFA reivindica una normativa para la empresa familiar que garantice el relevo generacional

El pasado 10 de junio, las instalaciones de Fira Alacant (IFA) se convirtieron en el epicentro de la realidad empresarial alicantina. La jornada, dividida en la Asamblea General Anual (solo para asociados) y el V Encuentro Provincial de la Empresa Familiar, contó con el patrocinio de la Diputación Provincial de Alicante y del Banco Santander. No fue sólo un punto de encuentro técnico; fue un ejercicio de reivindicación y orgullo. Con la presencia de autoridades, líderes empresariales y representantes del ecosistema que rodea a las empresas familiares, AEFA reafirmó que, más allá de balances y estrategias, lo que define a estas organizaciones es su “alma”: una historia compartida de esfuerzo, arraigo, compromiso con el territorio y continuidad generacional.

La apertura de la Asamblea General permitió realizar un ejercicio de memoria. El año 2025 marca un hito especialmente significativo para AEFA: los 30 años de vida de una organización que, bajo el impulso inicial de Manuel Peláez Castillo, se convirtió en la asociación pionera en España y la única de carácter provincial.

La presidenta de AEFA, Maite Antón, puso en valor este legado al recordar que el éxito actual no es fruto de la casualidad, sino de una visión que supo detectar las necesidades de las empresas familiares de la provincia. Un modelo empresarial que representa el 94% del tejido productivo, genera el 85% del empleo privado y aporta el 80% del PIB privado alicantino. Hoy, AEFA no es solo una organización de referencia, sino también un grupo humano formado por 200 empresas que comparten valores, retos y una misma manera de entender la actividad empresarial desde el compromiso con Alicante.

La Asamblea anual estuvo presidida por Maite Antón, Ángeles Serna, Malena Vidal y Fernando Vilanova. / INFORMACIÓN

La agenda legislativa: del éxito a la nueva meta

Uno de los momentos de mayor peso político de la jornada llegó al poner la mirada en un objetivo más ambicioso: la creación de una ley específica de la empresa familiar de carácter autonómico. AEFA busca evitar la ambigüedad jurídica mediante un marco normativo claro, detallado y aplicable, siguiendo el camino que ya están trazando otras territoriales como Aragón, Murcia y Madrid. «No queremos incumplir las normas, sino que se elaboren normas que se puedan cumplir», sentenció la presidenta, subrayando que la seguridad jurídica es una pieza clave para que la empresa familiar pueda seguir invirtiendo, generando empleo y aportando estabilidad económica y social.

En el plano institucional, la asociación también celebra hitos simbólicos y estratégicos, como la futura concesión de una calle con el nombre de “Empresa Familiar” en el polígono de la carretera de Ocaña, en Alicante, y la integración en el lobby Conexus en Madrid, reforzando así la influencia de Alicante en los centros de decisión.

Representantes institucionales y empresariales participaron en una jornada en la que AEFA reivindicó el peso de la empresa familiar en la economía alicantina. / INFORMACIÓN

La jornada también sirvió para repasar un año de intensa actividad, con más de 50 iniciativas de formación y networking. Proyectos como la VI Gala de Empresas Centenarias, donde se reconoció la trayectoria de firmas como Enercoop, Hispanitas, Imprenta Segarra, Industrias Seguí, Horno del Obispo y Frutas Gironés, o el programa «La empresa familiar en las aulas», que ha llevado el valor del emprendimiento a 546 alumnos, demuestran que el alcance de AEFA trasciende las paredes de los despachos.

Ese impulso se ha visto reflejado también en una estructura interna reforzada. La renovación de la Junta Directiva ha incorporado savia nueva con Ángeles Serna, de TM Grupo Inmobiliario, como nueva vicepresidenta, junto a Fernando Vilanova, Natalia Martínez, Gema Martínez y José Mª Moreno, quienes asumen el reto de guiar a la asociación en los próximos años.

Voces de presente y futuro en el V Encuentro Provincial

Tras la Asamblea, el V Encuentro Provincial reunió sobre el escenario una serie de diálogos de alto nivel que permitieron desgranar la realidad económica actual. Con la asistencia de figuras como el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galváñ, y el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, el evento se convirtió en una tribuna sobre cómo gestionar la incertidumbre desde la responsabilidad empresarial.

La conversación entre Maite Antón y Eloi Planes, presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), fue una declaración de principios: los empresarios no son el problema, sino una parte fundamental de la solución. Ambos coincidieron en la necesidad de desterrar la “cultura del enfrentamiento” entre empresa y trabajadores, apostando por la colaboración, la confianza y la construcción de espacios compartidos.

AEFA celebró en Fira Alacant una jornada marcada por el orgullo empresarial, la defensa de la empresa familiar y la mirada puesta en los retos de futuro. / INFORMACIÓN

Por su parte, el diálogo intergeneracional entre Rafael Juan y Carlos Juan, de Vicky Foods, moderado por Ángeles Serna, ofreció la visión más humana del encuentro. Rafael Juan puso en valor la figura de Victoria, cuya impronta de esfuerzo y cuidado por las personas sigue guiando a la compañía. Carlos Juan, en representación de la nueva generación, fue contundente: «Tradición e innovación no compiten, tienen que caminar juntas».

Finalmente, el análisis económico llegó de la mano de Ignacio Juliá, CEO de Santander España, y José María Moreno, de Grupo El Castillo. Bajo un mensaje de «optimismo con prudencia», Juliá destacó que, aunque el entorno es complejo, existen oportunidades reales si se actúa sobre la productividad, la inversión tecnológica y el acceso a la vivienda, tres pilares que, a juicio del sector, marcarán la competitividad de la provincia.

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El cierre de la jornada dejó una reflexión final que resonó en todo el auditorio. Recuperando las palabras pronunciadas por el Papa en su visita a España, Maite Antón recordó a los asistentes que «no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad». Con este espíritu, AEFA cerró una jornada histórica, mirando hacia atrás con orgullo por lo construido durante tres décadas, pero también con la vista puesta en un futuro que las empresas familiares alicantinas aspiran a seguir escribiendo desde la unidad, el arraigo y la responsabilidad compartida. n