Se busca gestor para nuevo hotel de cuatro estrellas en la entrada norte de Alicante

Hay lugares que pasan por la historia de una ciudad porque su ubicación les confiere un papel protagonista en la escena urbana. Hace más de una década con la crisis, el esqueleto de unas oficinas en la avenida de Dénia 132 - en las proximidades del Complejo Vistahermosa- se paralizaron. Desde entonces, los intentos por recuperar el inmueble han pasado por varias manos y anuncios. Ahora el Construcciones Vives ha tomado cartas en el asunto y anuncian nuevo destino para el conocimiento emplazamiento de la entrada norte de Alicante.

El CEO de la compañía, Luis Naranjo, que también opera en el campo de la inmobiliaria bajo la marca Entra, ha asegurado que la empresa participará con Fajovi en transformar este espacio de más de 1.000 metros cuadrados en un hotel de cuatro estrellas. Sería el primero en la zona que tiene en frente a un competidor como Daniya, pero que claramente es un área deficitaria en la órbita de las clínicas de salud y fertilidad existentes.

Adaptación adecuada de la entrada norte de Alicante: de edificio abandonado a candidato de hotel de cuatro estrellas.

El punto de partida es una opción alojativa con capacidad para 80 habitaciones. De la actual estructura solo se aprovecharía el sótano que se reconvertiría en aparcamiento. Las instalaciones se han diseñado bajo estos parámetros, pero el CEO de Construcciones Vives indica que quieren esperar a la firma gestora para ultimar los detalles.

En la actualidad, el inmueble es propiedad de Fajovi, una sociedad especializada en materiales de contrucción. Del vallado cuelga un cartel de la empresa de Daya Nueva con una licencia para construir unas oficinas. Se trataría de una planta de tres niveles para "edificio para la ventaal por menor de sanitarios y revestimientos", que forma parte de la cartera de producto de la sociedad. La licencia se concedió el pasado abril y, según indica Naranjo, han descartado esta idea y la de locales comerciales en favor de mirar un poco más allá y contar con el establecimiento.

Aspecto que presenta el inmueble de la avenida de Dénia en las proximidades del Complejo Vistahermosa. / HECTOR FUENTES

Candidaturas

Conscientes de que no son expertos en la materia, Naranjo asegura que se trabaja y que, de hecho ya se han iniciado contactos con marcas gestores de hoteles e incluso, propietarios para que llevaran adelante el día a día. El empresario avanza que de las conversaciones iniciales se puede deducir el interés, porque "hablamos de una zona que está próxima a las clínicas de salud y de fertilidad, donde una parte importante de su clientela es internacional".

Por otra parte, Luis Naranjo explica que Alicante tiene un déficit de planta hotelera, una cuestión que han reivindicado la patronal Hosbec y la asociación de la provincia APHA. y que entienden que por emplazamiento es un activo atractivo.

El empresario señala que el suelo es compatible con este uso, según han podido confirmar con el área de Urbanismo de Alicante. Desde el consistorio alicantino habrían visto con buenos ojos la propuesta y la posibilidad de que entrara como "proyecto prioritario" para agilizar plazos y procedimientos. Aún así, Constructores Vives espera contar con el visto bueno municipal en menos de seis menos, lo que supondría una modificación de la licencia, y a finales de año empezar la obra con el socio especializado cerrado.

Recreación del proyecto hotelero que se prevé para la avenida de Dénia en Alicante. / INFORMACIÓN

La veintena

Alicante cuenta en la actualidad con 18 hoteles de cuatro estrellas. Son algo más de 4.200 plazas en esta categoría que es la que se ha posicionado como diferenciadora en la Costa Blanca. El anuncio se suma a la catarata de proyectos y realidades que está viviendo la ciudad en el sector turístico.

En mayo, se abrieron las puertas del mayor bloque de apartamentos turísticos en el centro de la ciudad (plaza de la Montañeta) y pocos días después, el Ayuntamiento publicó el proyecto para la construcción de un nuevo establecimiento en Benalúa Sur. Es decir que, en cartera, Alicante ya llega a la veintena de establecimientos de alto nivel.