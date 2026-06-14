Pepe Nieto (Espai Aero): "Por cada euro público invertido en la industria aeroespacial, hay un retorno de seis"

¿Está haciendo PLD Space de motor tractor para la industria regional?

PLD ha traído muchas cosas buenas y también está haciendo crecer al ecosistema. Más que una empresa tractora, creo que se podría llegar a ser un LSI, un Large Space Integrator, es decir, un agente muy relevante dentro de la industria europea a nivel espacial y eso genera una atracción brutal a nivel local, de Comunidad y de país. Ellos ya se están dotando de partners y de proveedores de ese alto nivel.

-El clúster cumple cuatro años, ¿cómo ha sido el proceso?

-Cuando empezamos Espai Aero sabíamos que existían empresas, pero no sabíamos dónde estaban. Comenzamos seis y hemos ido creciendo. Para nosotros lo más relevante es que esas empresas nuevas son tanto de aquí como, algunas que han venido de fuera, lo que quiere decir que la Comunidad Valenciana se está convirtiendo en un referente.

-¿Cuántas empresas son?

-En la Comunidad, hay registradas 90 dentro del sector aeroespacial, según el plan estratégico. En Espai Aero, somo ya 32 entre empresas, universidades y centros tecnológicos dedicados o con una pata dentro de la industria aeroespacial, lo cual nos permite pensar que empezamos a ser representativos y nos da una idea de que somos un agente clave en lo que viene a ser el sector del futuro, porque precisamente ahora el plan estratégico lo que ha hecho ha sido poner la semilla y nada más.

Pepe Nieto destacó la calidad formativa en carreras relacionadas con el sector. / HECTOR FUENTES

-¿Qué falta?

-El respaldo institucional va, pero va muy lento.

-¿No ha sido rápido?

-Depende desde qué punto de vista lo vea. Para el mundo aeronáutico y espacial muchas veces los tiempos que maneja la administración son muy lentos y es una de nuestras reivindicaciones. Entonces debemos de procurar que todo sea más rápido.

-En la jornada se reclamó financiación, ¿se habla con el Consell en este sentido o con otras administraciones?

-Siendo el sector aeroespacial uno de los que más retorno produce, lo que demandamos es una financiación acorde a la capacidad de crecimiento que tenemos y a las necesidades de I+D que tenemos ahora. Hablamos que por cada euro público invertido se produce un retorno de seis. Digamos que ‘el calero está bullint’ y hace falta mucho fuego para que vaya saliendo la receta. Creo que es muy importante que la Generalitat y los organismos públicos valencianos se conciencien de que el impulso económico que necesitamos es muy grande.

-¿Una cantidad aproximada?

-Con las limitaciones que evidentemente nos puedan imponer determinados condicionantes geopolíticos y el hecho de ser una autonomía infrafinanciada, repito, la Generalitat debe tener en cuenta que cada euro invertido se va a retornar multiplicado por seis. Es uno de los que más lo hace en España ahora.

-Respecto a la dualidad, ¿tienen muchas empresas detectadas en esa situación?

-El sector aeroespacial es increíblemente grande. Están, no solo drones, aviones, aeropuertos y espacio, sino además la parte de lanzar cosas al espacio y luego toda la parte de procesar toda la información que se recibe. Es un ecosistema amplísimo y muchas empresas no conocían todas estas opciones, nos encontramos que no saben que pueden colaborar. Así que considera que estamos creciendo y vamos a seguir creciendo más. En la Comunidad, tenemos la capacidad para hacerlo, porque el talento que hay es brutal.

Pepe Nieto, segundo por la derecha, durante su participación en la jornada Innoespai 2026 celebrada en Alicante. / INFORMACIÓN

-Comentó en su intervención la falta de cultura aeroespacial, ¿cómo se puede avanzar?

- A nivel de las nuevas generaciones la cultura aeroespacial está implantada. Creo que las universidades y los centros de formación profesional han hecho un trabajo estupendo. Sinceramente, somos élite. En cuanto a las generaciones menos nuevas, por decirlo de una manera elegante, digamos que no lo han asimilado y el paradigma cuesta.

-¿Buscan inversores o captación de fondos al margen de lo público?

- No lo hemos hecho nunca, pero lo haremos. Si bien es cierto que hay empresas de la Comunidad Valenciana como PLD o Arcadia que han conseguido grandísimas rondas de inversión.

-¿Y ahí tienen cabida las más pequeñas o pymes?

-Sí, porque precisamente ellos ya han contactado, pueden hacer pueden hacer esa labor de ‘networking’. Después desde Espai Aero se contacta con esas empresas que ya han captado, siempre haya una posibilidad de sinergia.