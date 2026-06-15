Alfredo Millá (Ineca) sobre la reunión entre Pérez Llorca y el ministro España: "La situación de la infrafinanciación es dramática. Lo tienen que resolver"

El presidente del Ineca, Alfredo Millá, ha calificado de "dramática" la situación que viven la provincia y la Comunidad Valenciana como consecuencia de la infrafinanciación que reciben y ha instado a las administraciones a "resolver" este problema cuanto antes.

Millá se ha pronunciado de esta forma al ser preguntado por la reunión que este lunes ha mantenido el ministro de Hacienda, Arcadi España, con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los representantes de la patronal y los principales sindicatos, precisamente, para hablar de la propuesta del Gobierno para un nuevo modelo de financiación.

Sin entrar a valorar esa propuesta -que Ineca ya analizó y señaló que iba en la dirección adecuada, aunque la veía todavía insuficiente-, Millá ha insistido en que "la situación de infrafinanciación es insostenible" y ha recordado que el 80 % de lo que llega a la autonomía a través del sistema actual se va directamente a gasto, "no permite inversión". Algo que ha calificado como de "dramático".

Alfredo Millá, presidente de Ineca. / INFORMACION

Pero, además, el portavoz empresarial ha reclamado ir "más allá" y abordar también el problema que suponen los más de 64.000 millones de euros de deuda que acumula la Generalitat que, como ha recalcado, no se ha generado "por un mal manejo público del dinero, sino porque lo que llegaba no permitía cubrir gastos básicos como la educación y la sanidad".

Alfredo Millá ha insistido en que esta situación "afecta al día a día" de la economía productiva. "Estamos saturados en determinadas vías básicas, no solo para el desarrollo turístico, sino también para la logística del sector industrial. Eso es algo que tienen que resolver", ha insistido.

"Tienen que ver qué hacen, pero tienen que resolverlo", ha concluido Millá.