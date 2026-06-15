Avincis compra 30 nuevos helicópteros a Airbus y Leonardo para asegurar su expansión

El operador de servicios aéreos de emergencia Avincis encarga 30 nuevos helicópteros para garantizar los servicios que ya presta a sus clientes y, sobre todo, ampliar sus capacidades con la vista puesta en abordar nuevos mercados y servicios. Una estrategia que la que la firma, que tiene su origen en la antigua Inaer y que mantiene su principal centro operativo en Mutxamel, quiere seguir expandiendo su actividad.

El pedido de la compañía incluye 15 helicópteros Airbus H145 de cinco palas y otros 15 de la marca Leonardo, cuya entrega está prevista entre 2028 y 2031. Se trata de aeronaves capaces de prestar una amplia variedad de servicios, que van desde la búsqueda y rescate, los servicios médicos de emergencia y evacuación o al sector energético offshore, es decir, los suministros a las plataformas petrolíferas o los campos eólicos marinos.

La flota total de Avincis consta actualmente de unas 210 aeronaves (170 helicópteros y 40 aviones). Esto incluye aproximadamente 60 aeronaves de Airbus (una combinación de Super Pumas, H145, H135 y AS350/355). Los Super Puma se utilizan principalmente para la extinción de incendios y operaciones de salvamento; los H145 y H135, sobre todo para transporte médico y energía offshore; y los AS350/355, más ligeros, se emplean para la vigilancia y la extinción de incendios.

Uno de los helicópteros de Avincis. / INFORMACIÓN

La flota también incluye casi 70 aeronaves de Leonardo, lo que convierte a Avincis en uno de los mayores usuarios de tecnología de helicópteros civiles de Leonardo en Europa. La mayoría son AW139, que se utilizan principalmente para transporte sanitario, salvamento y rescate y misiones en el sector energético marítimo.

Estos se complementan con los modelos AW169 y AW109. Avincis fue uno de los primeros operadores en introducir en su flota el AW169, un helicóptero de última generación de tipo ligero-intermedio. A finales de 2025, Avincis se ha convertido también en el primer operador del mundo en superar las 5.000 horas de vuelo con el Leonardo AW169, con una aeronave con base en Suecia.

Más presencia en países nórdicos

Precisamente, tres de los nuevos AW169 incluidos en este acuerdo tienen como destino Suecia, donde Avincis se ha adjudicado el contrato conjunto de transporte aéreo de emergencias de la Región de Uppsala y la Región de Västra Götaland. Esto supone la primera licitación conjunta de estos servicios entre las regiones suecas y el mayor contrato de este tipo de Suecia en términos de valor. Bajo este nuevo contrato, Avincis prestará sus servicios durante un periodo de hasta 10 años. Cada una de las regiones contará con un helicóptero AW169 dedicado, mientras que un tercer helicóptero servirá como recurso para maximizar la continuidad operativa.

Avincis aporta una amplia experiencia a este contrato, ya que mantiene relaciones duraderas con ambos clientes. La Región de Uppsala es cliente desde 2004, lo que supone más de dos décadas de colaboración, y la Región de Västra Götaland colabora con Avincis desde 2018, beneficiándose de una prestación de servicios fiable y de alta calidad.

"Este importante pedido refleja la confianza que tenemos en el potencial del mercado de los servicios aéreos de emergencia, y respaldará nuestra cartera de crecimiento de cara al futuro. Hemos escuchado a nuestros clientes y creemos que la combinación de aeronaves de Airbus y Leonardo satisfará sus necesidades futuras", asegura John Boag, CEO del Grupo Avincis.

Un helicóptero de Avincis trabaja en un rescate. / Domenico Marchi

Como el mayor proveedor de servicios aéreos de emergencia en Europa —con operaciones adicionales en África y Sudamérica—, las áreas de enfoque de Avincis incluyen los servicios de helicóptero para emergencias médicas, ambulancia aérea, búsqueda y rescate, extinción de incendios aéreos, así como transporte aéreo de emergencia dedicado para plataformas de petróleo y gas.

Con más de 190 bases repartidas por Chile, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, Mozambique, Noruega, Portugal, España y Suecia, la empresa supervisa las operaciones desde su sede central en Lisboa, Portugal.

El año pasado Avincis Aviation España SA consiguió una facturación de 166,4 millones de euros, Avincis Aviation Iberia sumó otros 47,5 millones, mientras que Avincis Aviation Technics -la firma que se encarga del mantenimiento de las aeronaves- alcanzó los 133,9 millones de facturación.