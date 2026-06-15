BBVA AM destina 96.000 euros a tres iniciativas con impacto en la Comunidad Valenciana

BBVA Asset Management, gestora de activos de BBVA, apoyará en la Comunidad Valenciana tres iniciativas sociales y medioambientales dentro de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro

Los proyectos reconocidos recibirán una donación conjunta de 96.000 euros y estarán orientados a mejorar la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad, reforzar la autonomía de menores con diversidad funcional y recuperar zonas forestales afectadas por incendios

Con esta iniciativa, BBVA impulsa su vinculación con la Comunidad Valenciana y su compromiso con el desarrollo del tejido económico y social, acompañando a familias, empresas e instituciones en sus retos y oportunidades

Desde la puesta en marcha de BBVA Futuro en 2018, la Comunidad Valenciana ha recibido 597.000 euros en donaciones para impulsar proyectos de entidades sociales y medioambientales. En esta nueva edición, los proyectos seleccionados actuarán en Valencia, Paterna, Elche y Fuente la Reina, con propuestas que combinan inclusión, innovación social, salud infantil y restauración ecológica.

La Fundación Secretariado Gitano recibirá 32.000 euros para desarrollar en Valencia y Paterna el proyecto “Conéctate al empleo: mujeres que avanzan”. La iniciativa busca mejorar la empleabilidad de mujeres gitanas menores de 30 años en situación de exclusión social a través de itinerarios personalizados, formación en competencias personales y sociolaborales, búsqueda activa de empleo y acompañamiento en el acceso al mercado laboral.

El proyecto quiere contribuir a reducir las desigualdades sociales y de género, además de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza en barrios vulnerables. También recibirá 32.000 euros la Fundación para la Salud Infantil de la Comunitat Valenciana por su proyecto “Innovación para la autonomía personal de menores con diversidad funcional”, que se desarrollará en Elche.

La iniciativa busca potenciar la atención temprana, combinando la intervención en neurodesarrollo y la innovación tecnológica para acompañar a menores de cero a seis años con diversidad funcional y a sus familias. El proyecto incorpora soluciones de impresión 3D para diseñar productos de apoyo personalizados, adaptados a mejorar la autonomía, entre ellas la alimentación y el juego, permitiendo así que alcancen el máximo grado de independencia posible desde sus primeros días de vida.

El tercer proyecto valenciano premiado es “Brotes Verdes: Restauración Forestal y Empleo Verde en Fuente la Reina”, de Fundación Desert Leaves, que recibirá 32.000 euros. La actuación se centrará en la recuperación de 6,64 hectáreas afectadas por el incendio de 2023 en el Alto Mijares, mediante la plantación de más de 6.000 árboles de especies nativas, la creación de estructuras para retener agua y frenar la erosión, y la formación de jóvenes locales para impulsar microempresas de gestión forestal. La iniciativa une la restauración ecológica con la generación de empleo verde y el arraigo de población joven en el territorio. La fundación estima que beneficiará directamente a 250 personas, entre vecinos, jóvenes contratados, propietarios asesorados y participantes en excursiones.

Premios BBVA Futuro 2026

BBVA AM ha hecho pública la lista de ganadores de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa que busca apoyar proyectos transformadores que contribuyan a mejorar la vida de las personas, así como a proteger y recuperar nuestro entorno. En esta edición, la gestora ha premiado 25 iniciativas que recibirán entre 32.000 y 72.000 euros, hasta sumar una donación total de un millón de euros. Este año, la convocatoria ha puesto especial atención en proyectos medioambientales vinculados a la restauración, la reforestación y la prevención de incendios forestales.

El interés suscitado por esta nueva edición se ha reflejado tanto en el número de proyectos presentados como en la implicación de los voluntarios que han participado en el proceso de selección. En total se han revisado 250 candidaturas, de las que 189 cumplían con todos los requisitos y han pasado a la fase de valoración.

Para ello, la convocatoria ha contado con la participación de evaluadores voluntarios, un 50% más que en 2025, cuya dedicación ha sido fundamental para identificar las iniciativas con mayor potencial de impacto social y medioambiental. Las 25 iniciativas premiadas tendrán un impacto directo en 22 provincias diferentes, repartiendo así el número de beneficiarios entre nueve Comunidades Autónomas distintas.

La convocatoria incluye cinco grandes premios de 72.000 euros para proyectos de Educación, Inclusión social, Dependencia, mayores y salud, Creación de empleo para colectivos vulnerables y Medioambiente. Además, BBVA AM ha repartido cuatro donaciones de 32.000 euros para proyectos medioambientales a nivel nacional y 16 donaciones de 32.000 euros para proyectos sociales de ámbito local.

Noticias relacionadas

Desde su lanzamiento, BBVA Futuro ha destinado más de siete millones de euros a proyectos con impacto social y medioambiental. Esta iniciativa se financia gracias al fondo BBVA Futuro Conservador, FI, un fondo de inversión mixto de gestión activa que dona parte de su comisión de gestión.