Ineca ficha a Santiago Carbó para proyectar Alicante a nivel nacional

Nuevo fichaje de renombre para el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca). El reputado economista Santiago Carbó será el nuevo director general de Estudios y Proyectos, con el objetivo de dar una mayor "visibilidad" a nivel nacional al trabajo que realiza el organismo y situar las cuestiones de la provincia en la agenda pública.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Ineca, Alfredo Millá, que ha destacado el perfil del también investigador del Ivie y catedrático de Economía de Cunef y su extensa trayectoria, que le ha llevado a ser consultor del Banco Mundial, y colaborador del BCE y la Reserva Federal de Chicago, además de su recorrido por las universidades de València, Granada o Bangor, entro otras muchas instituciones.

Millà ha enmarcado el nombramiento de Carbó dentro de la estrategia del instituto para "aumentar la visibilidad de los estudios que realiza más allá de Alicante" y conseguir que los problemas y oportunidades que ofrece la provincia sean conocidos a nivel nacional. Además, ha destacado que el economista valenciano también aportará "una capa adicional" a los análisis y estudios que realiza la institución.

Armando Ortuño, Arturo Albaladejo, Alfredo Millá; Santiago Carbó y Francisco Llopis. / Pilar Cortés

Una especie de "altavoz", que "empareja muy bien con los valores de Ineca, de realizar análisis basados en datos, con opiniones y conclusiones sosegadas y nada estridentes", ha insistido el presidente del 'think tank' alicantino, que ha estado acompañado en la presentación del vicecoordinador del Comité de Estudios, Arturo Albaladejo, y los asesores externos Armando Ortuño y Francisco Llopis.

"La gran desconocida"

Santiago Carbó ha aprovechado su primera intervención pública como nuevo director general de Estudios y Proyectos de Ineca para realizar un primer análisis de la economía alicantina. Una provincia que ha descrito como una "gran desconocida" a pesar de ser una economía de gran tamaño, con un PIB superior a los 52.000 millones de euros, que se ha duplicado en los últimos 25 años.

Entre sus fortalezas, Carbó ha destacado la diversificación productiva, ya que Alicante desarrolla 82 de las 88 actividades económicas contempladas en el CNAE, una cifra inusual para una provincia que no acoge una capital autonómica.

Otro punto a favor que ha destacado es la "vocación internacional", que alcanza, además, a todas las comarcas: desde el calzado o el mármol, del Vinalopó, al turismo en las Marinas o la agricultura, en la Vega Baja. Unos sectores que, a su juicio, han demostrado una capacidad exportadora y de especialización comercial que supone una ventaja competitiva real.

"Menos mal que tenemos el turismo"

El economista también ha defendido el turismo y el importante papel que juega para "absorber crisis". Así, frente a quienes critican la excesiva dependencia de la economía alicantina y española de esta actividad, ha asegurado que "menos mal que tenemos el turismo", que contribuye decisivamente a estabilizar la economía. Y, en especial, ha recalcado la capacidad de oferta de la provincia (poniendo como ejemplo que Benidorm llegó a tener más camas que toda Croacia), que le permite aprovechar oportunidades como la generada por la crisis en Oriente Medio, que ha desviado numerosas reservas para este verano.

Por último, también ha puesto en valor el dinamismo inmobiliario y la presencia de tres institutos tecnológicos de referencia son pilares para el crecimiento futuro.

Carbó, durante su presentación. / Pilar Cortés

En cuanto a las "sombras" que Carbó observa en la economía alicantina, su análisis ha coincido con el que viene manteniendo Ineca desde su creación, con el bajo nivel de PIB per cápita como principal motivo de preocupación. Una situación que ha vinculado con el peso de la hostelería y la industria tradicional, que generan mucho empleo, pero con un valor añadido menor, lo que lastra los sueldos.

También ha expuesto que la gran diversificación de la economía alicantina conlleva a menudo empresas de tamaño reducido, lo que dificulta la atracción de grandes inversiones y la mejora de la productividad.

Más innovación

Carbó ha enfatizado que el camino para la convergencia real con la media nacional pasa por apostar por sectores innovadores que retengan el capital humano formado en la provincia. Para ello, considera vital que Alicante sea vista como un polo de interés donde el inversor encuentre no solo calidad de vida, sino también infraestructuras adecuadas.

En cuanto a su labor personal, Carbó definió su rol en Ineca como un generador de "valor intangible", proporcionando análisis estratégicos que lleguen a los agentes políticos y sociales a escala nacional.

Por último, tras el anuncio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el economista ha apuntado que cualquier noticia que rebaje la tensión internacional es positiva para Alicante, ya que la incertidumbre hace que los inversores pospongan decisiones. Además, un abaratamiento de los combustibles aliviaría la presión sobre la industria alicantina, aunque ha advertido de que el Banco Central Europeo podría haberse precipitado con las recientes subidas de tipos de interés, lo cual no beneficia al tejido empresarial.