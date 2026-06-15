El Puerto de Alicante arranca la Operación Paso del Estrecho con una previsión récord de 87.000 pasajeros

La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha arrancado este lunes en el Puerto de Alicante, y lo ha hecho con la perspectiva de alcanzar un nuevo récord y superar los 87.000 pasajeros. El pistoletazo de salida lo ha dado el buque Cracovia, de la naviera argelina Nouris Elbahr Ferries, que ha zarpado rumbo a Orán con unos 500 pasajeros y 300 vehículos a bordo. El embarque se ha realizado en medio del amplio dispositivo de seguridad diseñado para esta campaña, tanto para dotar de fluidez a estas operaciones como para atender las necesidades de los pasajeros en tránsito.

La Operación Paso del Estrecho, que se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, está protagonizada por los miles de ciudadanos de origen magrebí que atraviesan España para ir y volver de sus países de origen durante el periodo estival. En este contexto, el de Alicante se convierte durante estos meses en un puerto estratégico, por su cercanía con Argelia y las líneas que lo conectan con este país norteafricano.

Vehículos cargados hasta los topes pasando el control fronterizo. / PILAR CORTES

Si bien es complicado establecer una previsión de movimiento de pasajeros, a nivel nacional se espera este año un incremento de desplazamientos con relación al año pasado de alrededor del 3 %, lo cual, teniendo en cuenta los datos facilitados desde la Autoridad Portuaria, supondría superar en el caso de Alicante los 87.000 pasajeros. En la misma proporción, está previsto que también se alcancen los 28.000 vehículos embarcados.

La operación, de entrada, se ha iniciado este lunes con el buque Cracovia, el cual ha llegado al puerto procedente de Argelia a las nueve de la mañana, y ha regresado a tierras norteafricanas a las seis de la tarde, ya con 500 pasajeros y 300 vehículos en su interior, lo que supone el 60 % de su capacidad. Desde la Autoridad Portuaria destacan que la afluencia va a ir a más con el paso de los días, hasta alcanzar el pleno apogeo entre los meses de julio y agosto.

Pasajeros esperando su turno para poder embarcar. / PILAR CORTES

La campaña que se va a desarrollar a lo largo de las próximas semanas cuenta con un amplio dispositivo de seguridad compuesto por efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Portuaria, a los que se suman personal de atención social, sanitaria y traductores, entre otros. De hecho, y según la información facilitada desde la Subdelegación del Gobierno de Alicante, se ha contratado cuatro trabajadores sociales y otros tantos traductores, con la finalidad de atender las necesidades de los pasajeros.

Entre las principales novedades de este año destacan las innovaciones tecnológicas para minimizar los riesgos y mejorar la seguridad, todo a través de nuevas herramientas digitales para el procesamiento e interpretación de datos. En este sentido, está previsto probar la integración de los análisis biométricos de paso junto a mediciones y parámetros en tiempo real de tráfico, operaciones portuarias, meteorología o incidentes varios. De igual forma, el Puerto de Alicante implantará de forma progresiva el sistema de salida y entrada a la Unión Europea (UE), lo que permitirá modernizar la gestión de los controles fronterizos.

Los últimos ajustes antes de embarcar el vehículo. / PILAR CORTES

La primera jornada de la operación se ha desarrollado con notable fluidez, con un embarque en el que los agentes de seguridad han realizado controles fronterizos tanto a los pasajeros, con la identificación electrónica de los pasaportes, como a unos vehículos que, como suele ser habitual, han llegado al puerto alicantino cargados hasta los topes, con maletas, bicicletas y todo tipo de enseres tanto en los maleteros como en el techo. De hecho, se han llevado a cabo registros, y a algunos de los vehículos no se les han permitido embarcar determinados tipos de mercancías por no estar permitido su transporte.

Desde toda Europa

Los pasajeros han llegado procedentes principalmente de España y Francia, aunque también de otros países de la Unión Europea, toda vez que la vía alicantina es la más rápida y sencilla camino de Argelia. Viajeros, como es el caso de Benledma Abdeldyahali, procedente de Zaragoza, quien destacaba que "ya llevo 26 años trabajando en España y cubriendo esta ruta de ida y vuelta a mi país durante este tiempo". Todo después de largos meses de desempeño laboral, por lo que ahora, apuntaba, "toca disfrutar de las vacaciones".