II Edición-Inmobiliario 360º
El Sindicato de Inquilinas interrumpe un acto de Isabel Rodríguez en Madrid
Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de una mujer y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización
EFE
Miembros del Sindicato de Inquilinas han interrumpido este lunes un acto en el que participaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el foro "II Edición-Inmobiliario 360º" organizado por El País, que ha cortado por unos minutos la emisión.
Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de una mujer y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización.
Tras esta interrupción, que ha provocado el corte de la emisión en directo, la presentadora del acto ha lamentado lo ocurrido y ha subrayado que este foro no era para organizar esto.
Una vez solventado el problema, la ministra de Vivienda ha abogado por centrarse en las soluciones, algunas con carácter de emergencia, priorizando el parque público.
También ha insistido en que hay que ahondar en el acuerdo, ya que en el ámbito político es donde menos acuerdos se han alcanzado en los tres años que es ministra.
Por ello, ha pedido a los diputados que atiendan a la demanda social.
Además, ha apelado al consenso en el Parlamento para aumentar la regulación y ha agregado que no se puede seguir creciendo de forma extraordinaria si no se da una solución a este problema de la vivienda porque "llegarán los populismos y las soluciones fáciles".
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