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II Edición-Inmobiliario 360º

El Sindicato de Inquilinas interrumpe un acto de Isabel Rodríguez en Madrid

Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de una mujer y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización

La ministra de Vivienda sufre un escrache del Sindicato de Inquilinas

La ministra de Vivienda sufre un escrache del Sindicato de Inquilinas

Europa Press

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EFE

Madrid

Miembros del Sindicato de Inquilinas han interrumpido este lunes un acto en el que participaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el foro "II Edición-Inmobiliario 360º" organizado por El País, que ha cortado por unos minutos la emisión.

Los miembros del sindicato han reprochado a la ministra que no hiciera nada para frenar el desahucio de una mujer y la han acusado de mentir, mientras la ministra les agradecía su movilización.

Activistas del Sindicato de Inquilinas realizan un escrache a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la II edición de Inmobiliario 360, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante el evento, organizado por el diario El País, se abordan los desafíos y el futuro del mercado de la vivienda en España. 15 JUNIO 2026 Fernando Sánchez / Europa Press 15/06/2026. Isabel Rodríguez;Fernando Sánchez;

Activistas del Sindicato de Inquilinas realizan un escrache a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la II edición de Inmobiliario 360, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante el evento, organizado por el diario El País, se abordan los desafíos y el futuro del mercado de la vivienda en España. 15 JUNIO 2026 Fernando Sánchez / Europa Press 15/06/2026. Isabel Rodríguez;Fernando Sánchez; / Fernando Sánchez / Europa Press

Tras esta interrupción, que ha provocado el corte de la emisión en directo, la presentadora del acto ha lamentado lo ocurrido y ha subrayado que este foro no era para organizar esto.

Una vez solventado el problema, la ministra de Vivienda ha abogado por centrarse en las soluciones, algunas con carácter de emergencia, priorizando el parque público.

También ha insistido en que hay que ahondar en el acuerdo, ya que en el ámbito político es donde menos acuerdos se han alcanzado en los tres años que es ministra.

Por ello, ha pedido a los diputados que atiendan a la demanda social.

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Además, ha apelado al consenso en el Parlamento para aumentar la regulación y ha agregado que no se puede seguir creciendo de forma extraordinaria si no se da una solución a este problema de la vivienda porque "llegarán los populismos y las soluciones fáciles".

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