La tasa de absentismo laboral aumenta y ya alcanza el 11 % en Alicante

La tasa de absentismo laboral ya ronda el 11 % en las plantillas de las empresas, habiéndose convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrentan las compañías. Así lo denuncian las asociaciones territoriales de la Comunidad Valenciana que, reunidas en Elche, también reclaman más apoyo para las pymes y los autónomos, así como el desarrollo de suelo industrial.

Las asociaciones empresariales territoriales de la Comunidad Valenciana se han reunido en Elche para empezar a trabajar en el Encuentro Clientes-Proveedores de la Comunidad Valenciana 2027, que se celebrará en la ciudad y volverá a reunir a empresas, clientes y proveedoras de distintos sectores de todo el territorio autonómico, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio y cooperación.

Este evento que acoge el próximo año el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) como anfitrión, está organizado por asociaciones empresariales territoriales como biae (Foia de Castalla), Asecam (Camp de Morvedre), Fecap (Alto Palancia), Fedac (Alcoià-Comtat), Faes (Safor), Cedma (Marina Alta), Asemvega (Vega Baja), Coeval (Vall d'Albaida), el Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó y el propio Cedelco, que trabajan de forma conjunta para reforzar la colaboración entre comarcas y favorecer el crecimiento del tejido productivo autonómico.

Panorámica de un polígono industrial en Elda. / Axel Alvarez

En el encuentro, las entidades han abordado cuestiones compartidas por el empresariado de la Comunidad Valenciana, como el absentismo laboral que, denuncian, en muchos casos ya ronda el 11% de las plantillas de las empresas. De hecho, este se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a las empresas, por lo que supone de pérdida de horas de trabajo y su impacto tanto en resultados como en la calidad del servicio a los clientes. Por sectores, el impacto mayor lo registra la industria, seguida por los servicios y la construcción.

Durante el encuentro celebrado en Elche los representantes empresariales también han abordado otras cuestiones que les afectan de forma directa, reclamando el desarrollo de suelo industrial y reivindicando la importancia del territorio como elemento de arraigo para las empresas.

Empleo

También se ha puesto el foco en la capacidad de las compañías para generar empleo estable allí donde se instalan. En este sentido, las asociaciones han subrayado que la Comunidad ha creado más de 110.000 nuevos empleos en el último año (un incremento de 4,7 %, superior a la media nacional), contribuyendo a que el talento de la comarca pueda quedarse, desarrollarse y crecer.

Noticias relacionadas

Asimismo, se ha subrayado la necesidad de apoyar con decisión a las pymes y a los autónomos, atendiendo sus necesidades reales y reforzando su competitividad en un contexto económico exigente. Las asociaciones han coincidido en que el fortalecimiento de este tejido empresarial es clave para consolidar un modelo de desarrollo equilibrado y arraigado al territorio, ya que las pymes representan la mayor parte del empresariado valenciano y son el principal motor de empleo local.