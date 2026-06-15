Los taxistas alicantinos protestarán en Valencia contra la nueva regulación de los VTC
Radio Tele Taxi se suma a la concentración que se celebrará ante las Cortes Valencianas para frenar la convalidación del decreto aprobado por el Consell
La protesta no afectará a la prestación del servicio
Los taxistas alicantinos se suman a las movilizaciones para protestar por la nueva regulación de los vehículos de alquiler con conductor tipo Uber, los denominados VTC, que impulsa la Generalitat. Así, una delegación de Radio Tele Taxi acudirá este miércoles a València para concentrarse ante las Cortes Valencianas, coincidiendo con la votación que debe producirse en el parlamento autonómico para convalidar el decreto aprobado por el Consell.
A pesar de que la intención del Ejecutivo autonómico era realizar una especie de reparto salomónico entre las peticiones de ambos bandos, lo cierto es que los cambios introducidos no han gustado a ninguna de las dos partes.
En el caso de los taxistas, consideran que las medidas aprobadas por el Consell agravarán "la competencia desleal" que, a su juicio, suponen los VTC y comprometerán "el futuro de miles de licencias (de taxi) y de las familias que viven de ellas".
En concreto, se refieren a la decisión de suprimir la necesidad de un preaviso de 15 minutos para la contratación de un VTC -lo que daba ventaja competitiva a los taxistas, para los que no existe esta espera- y la autorización para que estos vehículos puedan realizan trayectos urbanos.
En la práctica, estos cambios suponen que, de cara a los usuarios, desaparece la principal diferencia que existía entre ambas modalidades, con la única salvedad de que los VTC no pueden recoger pasajeros en la calle, deben ser contratados a través de la aplicación.
Recurso judicial
Las principales asociaciones de taxistas de la Comunidad Valenciana ya han anunciado su intención de recurrir la norma por la vía jurídica y reclaman la prohibición de los VTC en trayectos urbanos, además de la realización de estudios técnicos.
No obstante, apelan a los grupos políticos para que el decreto no llegue a convalidarse, lo que supondría el decaimiento automático de estos cambios y el regreso a la situación anterior. Por ello han decidido concentrarse ante el parlamento valenciano.
Eso sí, desde la junta directiva de Radio Tele Taxi aclara que esta movilización no supondrá ninguna afectación para la prestación del servicio ese día en Alicante, que se mantendrá con total normalidad.
Por su parte, las VTC también consideran mala la propuesta, que congela la posible concesión de más licencias y, además, solo concede autorización temporal para los trayectos urbanos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se busca gestor para nuevo hotel de cuatro estrellas en la entrada norte de Alicante
- Récord de facturación y de beneficios para la compañía alicantina que guía los drones de Amazon
- Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
- Es oficial: estas son las normas de uso de las piscinas comunitarias según la Ley de Propiedad Horizontal
- El aeropuerto Alicante-Elche intratable: se instala en los dos millones de pasajeros al mes
- Mercadona comprará 1.800 toneladas de higos y brevas a proveedores de Alicante
- El BOE de hoy lo confirma: se convocan cuatro plazas para trabajar en tres ayuntamientos de la provincia de Alicante
- Los mayores expertos internacionales en economía alertan en Alicante de la agresividad de las empresas al tomar decisiones