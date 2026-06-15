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Los taxistas alicantinos protestarán en Valencia contra la nueva regulación de los VTC

Radio Tele Taxi se suma a la concentración que se celebrará ante las Cortes Valencianas para frenar la convalidación del decreto aprobado por el Consell

La protesta no afectará a la prestación del servicio

Protesta de taxis en Alicante el pasado mes de noviembre.

Protesta de taxis en Alicante el pasado mes de noviembre. / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

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David Navarro

David Navarro

Los taxistas alicantinos se suman a las movilizaciones para protestar por la nueva regulación de los vehículos de alquiler con conductor tipo Uber, los denominados VTC, que impulsa la Generalitat. Así, una delegación de Radio Tele Taxi acudirá este miércoles a València para concentrarse ante las Cortes Valencianas, coincidiendo con la votación que debe producirse en el parlamento autonómico para convalidar el decreto aprobado por el Consell.

A pesar de que la intención del Ejecutivo autonómico era realizar una especie de reparto salomónico entre las peticiones de ambos bandos, lo cierto es que los cambios introducidos no han gustado a ninguna de las dos partes.

En el caso de los taxistas, consideran que las medidas aprobadas por el Consell agravarán "la competencia desleal" que, a su juicio, suponen los VTC y comprometerán "el futuro de miles de licencias (de taxi) y de las familias que viven de ellas".

En concreto, se refieren a la decisión de suprimir la necesidad de un preaviso de 15 minutos para la contratación de un VTC -lo que daba ventaja competitiva a los taxistas, para los que no existe esta espera- y la autorización para que estos vehículos puedan realizan trayectos urbanos.

Taxistas protestando este viernes ante el Palau de la Generalitat

Taxistas protestando ante el Palau de la Generalitat / Levante-EMV

En la práctica, estos cambios suponen que, de cara a los usuarios, desaparece la principal diferencia que existía entre ambas modalidades, con la única salvedad de que los VTC no pueden recoger pasajeros en la calle, deben ser contratados a través de la aplicación.

Recurso judicial

Las principales asociaciones de taxistas de la Comunidad Valenciana ya han anunciado su intención de recurrir la norma por la vía jurídica y reclaman la prohibición de los VTC en trayectos urbanos, además de la realización de estudios técnicos.

No obstante, apelan a los grupos políticos para que el decreto no llegue a convalidarse, lo que supondría el decaimiento automático de estos cambios y el regreso a la situación anterior. Por ello han decidido concentrarse ante el parlamento valenciano.

Eso sí, desde la junta directiva de Radio Tele Taxi aclara que esta movilización no supondrá ninguna afectación para la prestación del servicio ese día en Alicante, que se mantendrá con total normalidad.

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Por su parte, las VTC también consideran mala la propuesta, que congela la posible concesión de más licencias y, además, solo concede autorización temporal para los trayectos urbanos.

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