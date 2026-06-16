CaixaBank moviliza a 1.300 voluntarios y beneficia a 8.100 personas vulnerables en la Comunidad

Voluntariado CaixaBank ha movilizado a más de 1.300 voluntarios y ha beneficiado a más de 8.100 personas en situación de vulnerabilidad en la Comunidad Valenciana durante el Mes Social, una cuarta edición con cifras récord de participación que ha acercado el voluntariado a empleados de la entidad financiera, familiares, amigos y clientes.

Durante el mes de mayo y los primeros días de junio, han participado en esta iniciativa solidaria un 7 % más de voluntarios que en la edición anterior, lo que consolida Voluntariado CaixaBank como uno de los mayores voluntariados corporativos a nivel nacional y que coincide, este 2026, con el Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, una conmemoración promovida por Naciones Unidas para reconocer la contribución del voluntariado a la construcción de sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles.

Un grupo de voluntarios. / INFORMACION

El Mes Social, abierto a toda la ciudadanía, ha permitido impulsar 160 actividades solidarias en las tres provincias gracias a la colaboración de más de 100 entidades sociales de ámbito local, cuya experiencia y conocimiento de las necesidades de cada territorio resultan fundamentales para maximizar el alcance de cada iniciativa.

A nivel nacional, más de 19.500 voluntarios han participado en actividades del Mes Social, que han beneficiado a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad. Los resultados alcanzados reflejan el creciente compromiso solidario de empleados, familiares, clientes y ciudadanos que participan en las iniciativas impulsadas por Voluntariado CaixaBank, en colaboración con la Fundación la Caixa y empleados del Grupo CaixaBank.

Movilización solidaria

La solidaridad y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad han vuelto a movilizar a cientos de participantes durante esta edición. Entre las actividades más destacadas, en Valencia, 65 voluntarios compartieron una jornada de deporte y convivencia junto a 200 beneficiarios de Asindown, participando en unas olimpiadas inclusivas que fomentaron la integración, el trabajo en equipo y el ocio compartido.

Una de las actividades del programa. / INFORMACION

Asimismo, un total de 163 voluntarios colaboraron con la asociación Xaloc Mar en una acción de limpieza y conservación de la playa de Pinedo (Valencia), contribuyendo a la recogida de residuos y al cuidado de los espacios dunares. Esta actividad permitió reforzar el compromiso con la protección del entorno natural y la preservación de los ecosistemas costeros de la Comunidad Valenciana.

Voluntariado CaixaBank

Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía en el Año Internacional de Voluntariado. Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación la Caixa, así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Voluntarios en plena actividad. / INFORMACION

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.

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El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.