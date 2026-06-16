El CEEI Elche se suma a Alicante Futura y Alia para impulsar el eje entre ambas ciudades

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) se ha sumado a Alicante Futura y a Alicante Investment Agency (Alia), las estrategias impulsadas por el Ayuntamiento de Alicante a través de Impulsalicante, con el objetivo de reforzar el ecosistema de innovación, emprendimiento y desarrollo económico de la provincia y, más en concreto, del eje formado por ambas ciudades.

La firma del convenio se ha producido en el edificio municipal Puerta Ferrisa de Alicante. Al encuentro han asistido María del Carmen de España, concejala de Empleo y Fomento, Oficina de Inversiones y Alicante Futura del Ayuntamiento de Alicante; Elisa Díaz, jefa de Empleo y Fomento de Impulsalicante; José Javier García, presidente del CEEI Elche; y Carolina Román, directora del CEEI Elche.

Esta colaboración establece un marco de trabajo conjunto para impulsar nuevas iniciativas vinculadas a la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo tecnológico, la atracción de inversión y la retención de talento. El acuerdo también permitirá generar nuevas sinergias entre entidades, empresas, startups y agentes del territorio comprometidos con el crecimiento económico de Alicante.

Representantes del CEEI Elche y el Ayuntamiento de Alicante tras la firma del convenio. / INFORMACION

A través de esta adhesión, CEEI Elche podrá participar en diferentes líneas de actuación de Alicante Futura y Alia, como actividades de divulgación, hubs de innovación, proyectos estratégicos, eventos especializados o acciones orientadas a conectar talento, empresa e inversión.

“El Ayuntamiento de Alicante es un socio muy importante para el CEEI Elche y llevamos muchos años trabajando juntos. Este convenio es un paso más en esta colaboración. Es un acuerdo clave para desarrollar la provincia de Alicante en una dirección muy concreta, donde la innovación y la financiación deben ser los motores de crecimiento”, ha explicado Carolina Román.

Sello

Por su parte, Alicante Futura y Alia reconocen al CEEI Elche como Alicante Futura Committed Partner, un sello que identifica a las entidades comprometidas con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del territorio.

“La colaboración entre entidades es fundamental para construir un ecosistema más fuerte, competitivo y conectado. Este acuerdo nos permite sumar capacidades, acercar oportunidades al tejido empresarial y avanzar en una provincia más innovadora, capaz de atraer talento, inversión y proyectos de alto valor”, ha señalado José Javier García

Con esta incorporación, el CEEI Elche refuerza su papel como agente activo en el ecosistema emprendedor e innovador de la provincia, contribuyendo a la conexión entre empresas, instituciones y proyectos con capacidad de generar impacto económico y social.

La colaboración supone, además, un nuevo paso para fortalecer el eje Alicante-Elche como espacio de referencia para el emprendimiento, la innovación abierta, la transformación empresarial y la creación de oportunidades para el tejido productivo.