China apura las inversiones en factorías de coches en Europa para esquivar el poder de veto de Bruselas

SAIC Motor Corporation Limited es una compañía cotizada en la bolsa de valores de Shanghái. Si bien el control societario está en manos del propio Estado chino —a través de la Shanghai SASAC (Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de Shanghái), la SASAC estatal y la de la provincia de Nanjing, como ya analizó este periódico—, el grupo todavía no ha informado formalmente a sus accionistas de la decisión de construir una factoría en Ferrol, en la que invertirá 200 millones de euros y con la que proyecta ensamblar 120.000 vehículos al año. Será una formalidad, y previsiblemente podrá aportar algún detalle adicional el día 26, para cuando ha convocado la asamblea anual, aunque no hay rastro de este proyecto en la orden del día.

El trámite que sí podrá eludir completamente será el de requerir una autorización regulatoria para su desembarco en Galicia, que sí le sería obligada en caso de estar en vigor la Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act, IAA), diseñada por la Comisión Europea para proteger la producción industrial en el continente y evitar la expansión directa y sin control de capital chino en sectores como el de automoción o de materias primas críticas. En esencia, esta normativa determina que cualquier inversión extranjera en "sectores manufactureros estratégicos emergentes" que supere los 100 millones de euros, y cuando el capital venga de un país con más del 40% de capacidad mundial, no podrá realizarse salvo aprobación expresa. Y ese visto bueno procederá o de la Autoridad de Inversiones de cada país o de la propia Bruselas.

Este corsé regulatorio, a juicio de analistas y directivos del sector, es el acelerante que está detrás de los múltiples anuncios de conglomerados industriales de China para inversiones en nuevas fábricas y, sobre todo, en plantas de ensamblaje que o bien tienen poca carga de trabajo o han abandonado la producción de vehículos recientemente. Solo con los acuerdos ya anunciados —con Stellantis, Volkswagen, Chery, BYD, Ford o Geely—, la automoción de capital chino podrá alcanzar los 2 millones de vehículos producidos al año en Europa, de acuerdo a un análisis de la consultora Jefferies.

Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial / European Commission

Proyectos

La IAA está en fase de propuesta legislativa y la industria prevé que sea aprobada a mediados de 2027; los artículos que permiten ese veto a proyectos millonarios extranjeros entrarán en vigor al día siguiente de su validación. "Hoy no hay tiempo para iniciar una factoría desde cero» antes de la entrada en vigor de la IAA, según declaró a Reuters el asesor especial para Europa de BYD, Alfredo Altavilla. "Lo único que se puede hacer es encontrar una planta existente, asumirla y reacondicionarla». Aunque no es el caso de SAIC, que se ha convertido en una rara avis: la construcción de la fábrica de Ferrol arrancará en 2027, según anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Los plazos y la inversión de este proyecto apuntan que será una planta de ensamblaje, de kits, por lo que no requerirá, al menos de inicio, de talleres de ferraje o pintura. Así empezó EBRO a producir sus coches en la antigua factoría de Nissan en Barcelona, por ejemplo: importaba las piezas SKD (semi knock down) de China y se ensamblaban como un puzle.

Pero la normativa IAA fija otro requisito también importante para cuando entre en vigor, y tiene que ver con la carga de producción europea. Para vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, la Ley de Aceleración Industrial exige que el valor de los componentes del coche, sin contar con la batería, deberá ser en un 70% made in Europe si la empresa fabricante aspira a entrar en procedimientos de contratación pública o recibir beneficios regulatorios.

Estrategia

El caso es que, más allá del caso SAIC en Ferrol, la inmensa mayoría de los nuevos proyectos de la automoción china para su implantación en Europa se van a materializar utilizando capacidad ya instalada, fábricas montadas que solo necesitarán un refit. "Hasta el momento, Stellantis ha sido la empresa más dispuesta a localizar la producción en Europa», resume Ian Fletcher, de S&P Global Mobility. No en vano, el grupo que dirige Antonio Filosa ha traspasado la propiedad de la factoría de Madrid a la joint-venture creada con la china Leapmotor, que además fabricará varios modelos en la de Figueruelas. Además, Stellantis negocia también con FAW para producir en España modelos de la marca Honqqi, considerada la Rolls-Royce china.

Pero hay más, porque el mismo grupo asentado en Vigo anunció en mayo otra joint venture, en este caso con Dongfeng, aunque similar al de Leapmotor: permitirá al conglomerado asiático la producción de vehículos premium de la marca Voyah en la histórica factoría francesa de Rennes, en horas bajas y con solo una cadena de montaje (llegó a operar con tres).

"Ya sea para evitar aranceles o para anclar una inversión a largo plazo en los mercados locales [...] la producción localizada [en Europa] se convertirá en un tema crucial que los fabricantes de automóviles chinos deberán afrontar y aprender", dice un análisis publicado hace dos días por el periódico de Pekín SINA. "La compra de factorías ya instaladas ayuda a acortar el ciclo de construcción y acelerar el aumento de la producción", abunda el analista de UBS en China Gong Min; es una necesidad para superar barreras antiaranceles, estabilizar precios y agilizar la capacidad de respuesta frente al mercado.

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Y aquí es donde encuentran el sentido anuncios como el de Geely para comprar una parte de la factoría de Ford en Almussafes, las negociaciones de Xpeng con Volkswagen para la compra de una de sus fábricas en Europa —como avanzó el Financial Times— o el MoU (memorandum of understanding) suscrito entre Nissan y Chery International UK, de momento no vinculante, para ensamblar vehículos en la planta de Sunderland.