El Consell tramita el complejo de ocio del Intercity en Alicante como proyecto de interés autonómico

La Generalitat ha admitido a trámite como proyecto de interés autonómico (PIA) el complejo de ocio, denominado Alicante Park, que impulsa el CF Intercity para acoger grandes eventos musicales, culturales y deportivos en Rabasa. El club ha destacado la importancia de que se utilice esta figura administrativa, toda vez que permitirá agilizar los pasos para que la iniciativa pueda convertirse en realidad.

La admisión a trámite del proyecto, explican desde el Intercity, refuerza el carácter estratégico de Alicante Park para Alicante y la Comunidad Valenciana, consolidando una iniciativa llamada a convertirse en un nuevo referente. Y todo teniendo en cuenta que el PIA permite acelerar y facilitar la implantación de iniciativas de especial relevancia para el territorio en ámbitos empresariales, logísticos, industriales y de desarrollo económico.

Tras la admisión a trámite de la solicitud, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio requerirá al Intercity la constitución de una garantía provisional destinada a respaldar la consistencia y viabilidad de la iniciativa presentada para el inicio del procedimiento de tramitación del proyecto de interés autonómico.

Recreación de la zona en la que se celebrarán conciertos. / INFORMACION

Dicha garantía provisional será equivalente al 1 % del presupuesto de inversión del proyecto, con un límite máximo de 500.000 euros, y se formalizará mediante aval a primer requerimiento a favor de la Generalitat, conforme a los requisitos establecidos en la legislación de contratos del sector público. La garantía quedará extinguida y será devuelta automáticamente una vez el Consell acuerde la declaración de la inversión como proyecto de interés autonómico.

Alicante Park es un proyecto que, subrayan desde el club, permitirá atraer grandes eventos deportivos, culturales y musicales, incluidos conciertos de gran formato, posicionando a Alicante como una ciudad preparada para acoger espectáculos de ámbito nacional e internacional. Asimismo, el desarrollo del complejo contribuirá a la dinamización de la zona de Rabasa, favoreciendo su transformación y consolidándola como un nuevo polo de actividad económica en la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de un espacio versátil y de última generación en la zona de Rabasa, diseñado para albergar tanto eventos deportivos como de entretenimiento. Entre sus principales características, incluirá una infraestructura preparada para conciertos de gran formato con capacidad superior a 30.000 asistentes, así como un estadio de fútbol con una capacidad inicial de 10.000 asientos, ampliable en función de las necesidades.

Recreación del estadio de fútbol. / INFORMACION

Además, el complejo integrará zonas destinadas a eventos, restauración y actividades vinculadas al deporte y al ocio, configurando un entorno orientado a ofrecer experiencias durante todo el año. Alicante Park generará más de 200 empleos directos asociados a la actividad del complejo.

Con una inversión estimada de más de 60 millones de euros, Alicante Park aspira a convertirse en un motor económico para la ciudad de Alicante, generando actividad, atracción de eventos y desarrollo en su entorno. El proyecto nace con la vocación de impulsar la actividad durante todo el año, reforzando la proyección de Alicante como destino de ocio, deporte y entretenimiento, y contribuyendo al crecimiento sostenible del territorio.

Terrenos

La reciente adquisición de los terrenos destinados al desarrollo del complejo supuso además otro avance decisivo en la materialización de Alicante Park. El Intercity ha ejecutado la opción de compra sobre una superficie de aproximadamente 100.000 metros cuadrados en Rabasa, asegurando así la disponibilidad de los terrenos donde se desarrollará Alicante Park. La operación de adquisición de los terrenos se ha formalizado por un importe total de 2.604.500 euros, de los cuales 1.804.500 euros ya han sido abonados, mientras que los 800.000 euros restantes se han estructurado en un pago aplazado a diez años, a razón de 80.000 euros anuales.