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Los extranjeros pueden pagar por las viviendas un 80 % más que los alicantinos

Bankinter calcula que el precio de las casas seguirá subiendo a doble dígito en la provincia por el tirón de la demanda internacional

El precio de la vivienda libre se dispara un 12,7% en 2025, su mayor alza en 18 años

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Europa Press

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David Navarro

David Navarro

Malas noticias para quienes estuvieran esperando que los precios en el mercado inmobiliario alicantino se enfriaran. Los expertos de Bankinter calculan que la vivienda seguirá subiendo "a doble dígito" este año en la provincia debido a la mayor capacidad de pago de los clientes internacionales, que representan alrededor de la mitad del mercado.

En concreto, se estima que los compradores extranjeros tienen un poder adquisitivo un 80 % superior al que ostentan los compradores locales, lo que impedirá que la actual escalada se frene.

Así lo han puesto de manifiesto durante la jornada que la entidad ha organizado junto a la Asociación Provincial de Promotores (Provia), con motivo de la celebración de la asamblea general de la organización.

El experto del sector inmobiliario de Bankinter Juan Moreno ha explicado que el entorno de mayores tensiones en Oriente Medio y shock energético, podrían llevar a un enfriamiento moderado del sector inmobiliario, por lo que estiman una caída de alrededor del 5 % en el número de transacciones en 2026 en el conjunto del país.

Si bien, los precios seguirán subiendo. En ese sentido, a nivel nacional se prevé un aumento del 7 % para este año, superando de nuevo el crecimiento nominal de la economía, y condicionado sobre todo por una clara falta de oferta.

Oriol Cañameras, Director Territorial de Bankinter, y Pedro Soliveres, Presidente de Provia.

Oriol Cañameras, Director Territorial de Bankinter, y Pedro Soliveres, Presidente de Provia. / INFORMACIÓN

A ese respecto, señaló que esa tendencia de precios altos se mantendrá al menos en los próximos 3 a 5 años, en los que la escasez de oferta es difícilmente reversible. "Estimamos que en la actualidad faltan 700.000 casas en España, cifra que seguirá aumentando a un ritmo superior a 150.000 viviendas al año", ha apuntado Moreno.

Por el lado de la demanda, el analista estimó la creación de nuevos hogares en unos 200.000 al año, a lo que habría que añadir más de 50.000 viviendas por compra de extranjeros. Mientras, la oferta, es decir, la construcción de vivienda nueva se encuentra estancada en unas 120.000 viviendas al año.

El triple de demanda

Esta falta de oferta es especialmente significativa en la Comunidad Valenciana, donde la demanda triplica la oferta. Además, Alicante es un mercado muy condicionado por la compra de extranjeros, que representan más del 50 % del total de transacciones y cuya capacidad de pago supera en cerca de un 80 % a la del comprador doméstico. Por tanto, considera altamente probable que los precios de vivienda en Alicante sigan subiendo a doble dígito.

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Por su parte, el presidente de Provia, Pedro Soliveres, ha destacado que "Alicante sigue siendo un mercado fuerte y dinámico, tanto para la vivienda habitual como para el turismo residencial. El desafío es aumentar la oferta y conseguir que la vivienda asequible y protegida sea viable y pueda llegar al mercado con seguridad jurídica, trámites ágiles y colaboración público-privada".

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