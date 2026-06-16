La fiebre por los Labubu desencadena una batalla legal por la marca

Atacar y defenderse al mismo tiempo. Es la situación en la que se encuentra en este momento el fabricante de juguetes chino Pop Mart en su intento por registrar como marca en el mercado europeo a sus populares Labubu, los elfos traviesos -casi malévolos- que el artista hongkonés Kasing Lung diseñó inspirándose en la mitología nórdica y que se han convertido en todo un fenómeno mundial.

Como suele suceder cada vez que un producto -en este caso, un nuevo personaje- tiene éxito, las tiendas y webs se han llenado de imitadores. En muchos casos, simples falsificaciones, que se encarga de perseguir las fuerzas de seguridad y los juzgados.

Sin embargo, en paralelo, también hay quien trata de sacar partido de forma "legal" a esta fiebre, adelantándose al propio fabricante con el registro de la marca ante las autoridades pertinentes para beneficiarse de su popularidad. De esta forma, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha recibido hasta 14 peticiones para convertir la palabra Labubu en una marca registrada en todo el continente para diferentes tipos de productos y únicamente cinco de ellas proceden de los representantes legales de Pop Mart.

La propia EUIPO acaba de tumbar la pretensión de una de estas empresas, la italiana Web Store Srls, que pretendía utilizar la marca en hasta cinco categorías distintas de productos y que, finalmente, solo tendrá autorización para hacerlo y de forma parcial en una de ellas.

A tres bandas

Lo más llamativo del caso es que, si la firma italiana ha visto rechazado su registro, no ha sido por la oposición del fabricante real de los Labubu -cuyo recurso aún está pendiente de resolverse-, sino por la oposición de una empresa turca que es titular de la marca Bubu.

Cada vez que se presenta una petición para registrar una marca a nivel europeo existe un periodo para que, aquellos que se consideren perjudicados, puedan oponerse a este registro. La turca Ceren Ithalat Va Dagitim decidió hacerlo al considerar que los consumidores podían confundir Labubu con Bubu y pensar que se trata de dos productos con alguna relación. Sobre todo, en aquellos segmentos, como los juguetes, donde ambos compiten.

Algunos ejemplares de los Labubus. / | CG.

Aunque la representación gráfica de ambas marcas no tiene ninguna similitud, la compañía turca alegaba que, en algunos idiomas europeos, como el francés, "la" es un artículo que suele preceder a los nombres, lo que complica la distinción entre las dos denominaciones en su expresión oral.

Un argumento que ha dado por válido la EUIPO, que tan solo permitirá el registro de la firma italiana para determinados productos en los que la turca no está presente. Eso si el recurso que también ha presentado Pop Mart no lo impide, ya que la firma china también se ha opuesto, en este caso, alegando mala fe.

El problema es que la compañía domiciliada en Singapur tampoco es, todavía, la propietaria legal de la marca Labubu en exclusiva Europa, precisamente porque la turca Bubu también se ha opuesto a que se le conceda ese derecho y con los mismos argumentos que en el caso anterior.

De esta forma, la propia creadora de estos personajes podría verse ahora privada de la posibilidad de explotar la marca en exclusiva en la UE por la posible confusión que generaría. Un extremo sobre el que todavía tiene que pronunciarse la oficina europea con sede en Alicante.

Precedentes

Aunque el diseño data de 2015, no fue hasta el año pasado cuando explotó la fiebre por los Labubu, después de que las bandas coreanas de pop los pusieran de moda como accesorio. Desde entonces, adolescentes de todo el mundo compran estos elfos para adornar sus mochilas o para llevarlos como llavero, entre otros.

Su creador se inspiró en los elfos que, según la tradición nórdica, se encargaban a atraer a los niños al bosque para que un monstruo se los comiera.