Grupo Soledad busca 300 trabajadores en toda España para sus talleres y plataformas logísticas: estos son los perfiles

Grupo Soledad anuncia la contratación de más de 300 profesionales en las redes de talleres mecánicos y las plataformas de distribución de neumáticos que tiene en toda España. Una apuesta con la que la firma ilicitana quiere reforzar el servicio ante el aumento de demanda de este tipo de servicios que se produce en verano -la época del año en la que se producen más desplazamientos y se demandan más revisiones y puestas a punto-, al mismo tiempo que continúa con su expansión en todo el territorio nacional.

Cabe recordar que el conglomerado de la familia Pérez es el mayor distribuidor de neumáticos de España y también gestiona algunas de las redes de reparación de vehículos más importantes del país, como son Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar y Neumago.

Según explican desde la firma, las vacantes se centran principalmente en profesionales de la automoción, perfiles técnicos y especialistas en logística. "Nuestro objetivo no es solo crecer en número de centros, sino asegurar que cada cliente reciba un servicio basado en la seguridad y la confianza", ha manifestado Yolanda Romero, directora de Recursos Humanos de Grupo Soledad.

La compañía ilicitana busca 300 trabajadores. / INFORMACIÓN

Al respecto, Romero recalca que buscan perfiles con una marcada vocación de servicio, capacidad de trabajo en equipo y motivación por formar parte de un grupo en constante evolución técnica y digital.

Un parque diverso

Desde Soledad apuntan que los talleres se enfrentan a la necesidad de atender un parque móvil cada vez más diverso, con una media de edad superior a los 15 años y una creciente presencia de vehículos híbridos y eléctricos. Para abordar este reto, la empresa prioriza la formación continua y la optimización de sus procesos operativos, asegurando que sus técnicos estén capacitados para cualquier tipo de tecnología y motorización.

Fundada en 1984, Grupo Soledad es una empresa familiar que se ha convertido en un grupo empresarial multisectorial líder en la industria del neumático y el caucho en España, Portugal y Francia. En 2025, alcanzó una facturación consolidada de más de 450 millones y agrupa 36 empresas, incluyendo redes de venta y talleres como Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar y Neumago.

También incluye un sólido bloque industrial formado por MCE, Caucho Industrial Verdú, Industrias del Neumático, Recycla - Tallans Navarro, y Aceros y Servicios. En el área de distribución, Grupo Soledad dispone de 18 centros logísticos estratégicamente ubicados, ofreciendo más de 2 entregas diarias en el 75 % del territorio nacional, incluyendo las islas.

En la actualidad cuenta con un equipo de 1.450 personas; en la última década la plantilla ha crecido un 27 %, apostando por el talento Intergeneracional y la multiculturalidad.