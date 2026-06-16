Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el "pequeño Gulliver" de Petrer

Las alianzas alrededor de la economía circular pasan de la teoría a la práctica cuando se fijan proyectos definidos. Ese fue el objetivo de Hispanitas hace un año y ahora se ha materializado en un nuevo parque infantil hecho a partir de restos de materiales de la firma de calzado y tras un procedimiento complejo de innovación. L'Espai Hispanitas es el nombre que se ha dado al gigante de juegos que se levantará en el parque 9 d'Octubre en Petrer y que recuerda al Gulliver de València.

La figura de una mujer y un zapato coronan un entresijo de toboganes, columpios y espacios de ocio infantil con las que se crea un punto singular para el municipio. Pero la propuesta es, ante todo, un proyecto industrial de reciclaje hacia el residuo cero que las empresas del calzado se están viendo obligadas a cumplir por la directiva europea. En este caso, la marca petrerense ha dado un paso más y ha presentado una iniciativa relevante y que puede servir de ejemplo en el sector, según ha reconocido el CEO, Luis Guzmán de Chico.

Luis Chico, CEO de Hispanitas e Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, tras la presentación del nuevo parque. / A. Jover

En concreto, la firma de Petrer ha cambiado el proceso de gestión de los restos en sus seis puntos de fabricación de España y Portugal. Con la separación de materiales, el siguiente agente que entró fue Inescop. El instituto tecnológico del calzado sirvió de enlace en el desarrollo innovador, pero ante todo, puso la planta piloto que ha permitido transformar suelas, pieles y otros componentes en un producto apto para llevar al mercado.

El encargado del paso final es Proto-Tech Group. Gonzalo Beta-Frígola, consejero delegado, ha explicado que la empresa lleva más de 20 años con esta línea de negocio y que ha revelado que su padre participó en el diseño del parque valenciano Gulliver situado en el cauce del río Túria. Su singularidad y la similitud de que la pieza central sea una figura gigante que ocupará un espacio de 300 metros cuadrados es lo que le ha llevado a denominarlo como el "pequeño Gulliver" .

La alcaldesa, Irene Navarro, ha confirmado que ahora se está en el proceso de construcción y ha confirmado septiembre como la fecha de inauguración del este nuevo punto. Tanto el CEO como la primera edil han preferido guardarse los detalles del parque que se darán a conocer más adelante.

Luis Chico, en el centro, explica el procedimiento de residuo cero de Hispanitas. / A. Jover

De puertas adentro

"Creo que reúne requisitos para que se recuerde, porque no habrá otro igual en la zona. Al final, la innovación de Hispanitas es una innovación que se lleva a un espacio público", ha terminado diciendo el empresario. Beta-Frígola ha subrayado que el material final cumple con las exigencias europeas y que se ha diseñado atendiendo a la particularidad de la idea como al hecho de que sea seguro. "En todos los materiales hemos conseguimos un símil madera, un aspecto muy natural; pero lo realmente importante es que no utilizamos ningún tipo de resina, ni ningún componente tóxico a la hora de producir la materia prima. Tampoco utilizamos agua con lo que seguimos la línea ecológica", ha destacado el director de la empresa fabricante de muebles.

La directora de Tecnología y Materiales, Elena Orgilés, ha detallado como el reglamento europeo de ecodiseño, ya marca que los residuos de textil y calzado "no podemos incinerarlos ni tirarlos a vertedero. Por tanto, tenemos que pensar y apostar por reciclar y reutilizar". Para la responsable del instituto, Inescop puso la "planta piloto de reciclado mecánico, que es la que se ha utilizado para el proyecto Residuo Cero de Hispanitas. Es la única planta en Europa que tritura zapatos, bolsos, textil y juguetes, sin agua, sin químicos y a partir de la cual obtenemos distintas fracciones separadas", ha comentado.

El proceso permite, pues, que de un zapato, donde "tenemos muchos componentes, con la planta piloto obtenemos los trocitos de metal por un lado, por ejemplo, los trocitos de piel, espumas, la fracción ligera, por otro, y la fracción pesada, suelas, materiales poliméricos por otro más. Esa separación y clasificación de materiales nos permite organizarnos con Proto-Tech para desarrollar mobiliario urbano, elementos decorativos, pavimentos", ha relatado.

Foto de familia entre los equipos de sostenibilidad y de dirección de las empresas que han intervenido L'Espai Hispanitas. / A. Jover

Orgilés ha enmarcado el proyecto como caso de éxito porque no solo se trata de una colaboración público-privada, sino que "con este proyecto Hispanitas, ha reducido su huella de carbono, ha revalorizado materiales, contribuye a su modelo de negocio de economía circular, ha reducido, por supuesto, sus residuos".

Dentro del apartado de datos, el director general de Inescop, Eduardo Calabuig, ha contextualizado la prueba para un sector que produce anualmente en España alrededor de 80 millones de pares con el problema que ello supone, porque en la actualidad solo se recicla el 5 % de ese zapato al final de su ciclo de vida. "Este tipo de iniciativas es una oportunidad".

En este sentido, Pablo Chico ha indicado que el proyecto Residuo Cero es el punto de partida para la empresa que durante este año ya ha recopilado otros 9.000 kilos para generar materiales y por lo tanto, ha expresado una voluntad de continuar ahondando en este cambio del proceso final de producción.