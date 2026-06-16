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Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días

El 27 de junio la terminal alicantina gestionará la llegada de dos embarcaciones que supondrán el desembarco de más de 10.000 visitantes a la Costa Blanca

Dos cruceros atracan en el Puerto de Alicante

Dos cruceros atracan en el Puerto de Alicante

Alex Domínguez

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Ana Jover

Ana Jover

La terminal de cruceros de Alicante se prepara para una segunda quincena de mes de alta intensidad. La actualización de las previsiones de cruceros sitúan al puerto alicantino como un punto por el que transitarán más de 20.000 visitantes en los próximos 10 días, justo para las fechas de las fiestas de Hogueras. Un total de seis embarcaciones preparan su atraque del 19 al 29 de junio, según los datos facilitados por la Asociación Costa Blanca- Alicante por el Turismo de Cruceros.

Además de tratarse de grandes cruceros, la ciudad vivirá una doble escala el sábado 27 de junio, lo que podría elevar la cifra de turistas hasta los 22.052 de acuerdo con la capacidad de los cruceros. Junio es tradicionalmente un mes de la temporada alta del programa que camina este 2026 hacia una desestacionalización en la que trabajan empresas, Puerto y administraciones.

En concreto, el viernes 19 de junio llega el MSC Opera. El crucero de la compañía italiana tiene capacidad para 2.578 cruceristas y hará su escala desde las 9 hasta las 17 horas. El siguiente tendrá lugar al día siguiente. Será el turno para el crucero "Harmony of the seas". La compañía Royal Caribbean hacia una escala con un horario más tempranero (7 a 15.30 horas). El barco de origen estadounidense es uno de los grandes que suele detenerse en la ciudad alicantina. Tiene una capacidad de 5.478 pasajeros.

Vista aérea de un crucero de MSC atracado en Alicante.

Vista aérea de un crucero de MSC atracado en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Coincidiendo con los días grandes festeros, el lunes 22 de junio estará amarrado en el puerto el Crystal Serenity de la compañía Crystal Cruises. Se trata de un buque de pequeño tamaño (740 de pasaje).

Nuevo test

Al final de la semana, y con la cremà ya pasada, la terminal recibe una doble escala el 27 de junio. Será un día en el que se pondrá a prueba la gestión de la estación portuaria. Por un lado, repite parada el barco de la Royal Caribbean. Por otro, estará ondeando la bandera británica del Arvia. La compañía P&O Cruises tiene prevista su llegada a Alicante a las 9 horas e igualmente su salida a las 18 horas. La capacidad es de 5.200 cruceristas.

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Cierra el calendario de junio, la embarcación MSC Opera el 29 de junio y sus previsibles 2.578 usuarios. De acuerdo con los datos que facilita la asociación, se completa un calendario de 15 escalas en el último mes del primer semestre, uno de los de mayor actividad. La buena marcha del ejercicio va ratificando poco a poco las previsiones realizadas a final de 2025 y que situaban al puerto de Alicante como receptor de 112 escalas de cruceros, lo que supondría un incremento del 7,7 % y pasar la barrera de los 300.000 pasajeros.

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