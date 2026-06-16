Transportes presupuesta la iluminicación de los accesos a Alicante por la autovía de Madrid

El Consejo de Ministros ha dado luz, y nunca mejor dicho, este martes al presupuesto de conservación de carreteras en España. Además de las inversiones para autovías y otras infraestructuras, el avance de la programación incluye la iluminación de los ramales del enlace de la A-31, de acceso al puerto de Alicante, con la glorieta de México, entre los km 238,5 y 239, que son los finales de esta autovía. La actuación está englobada en el primer lote de dos relativo a mejoras para la red en la provincia alicantina. El presupuesto total se eleva a 67,5 millones.

En realidad, se trata de un paso inicial, pero al igual que ha ocurrido con la variante de Torrellano, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, vuelve a dar respuesta a una demanda vecinal de la zona sur de la ciudad y que afecta en especial a los barrios de San Gabriel y Florida-Babel. El acceso es una de las principales vías de entrada a la ciudad y formó parte del apagón general que realizó Fomento en 2008 como medida de ahorro en plena crisis.

Desde entonces, la historia se ha traducido en una entrada a oscuras y en una disputa burocrática entre Gobierno y Ayuntamiento que, finalmente, quedó saqueada por vándalos. Sin cables y sin responsable administrativo parece que tras más de una década, el Ministerio asume devolver a su estado original las decenas de puntos que están a ambos lados de una vía de entre seis y ocho carriles. De esta manera, la recuperación de la iluminación permitirá solucionará tan solo medio kilómetro de entrada hasta la glorieta de México, donde se dividen las calles de entrada hacia el casco urbano y el directo a la zona portuaria.

Alicante, con un acceso a oscuras desde hace más de 15 años / Pilar Cortés

Cara y cruz para los vecinos

Las últimas denuncias las encabezaron desde la asociación Parque del Mar. Lorenzo Pérez, su presidente, ha asegurado que es la noticia era una "sorpresa", porque lo último que sabían es que el consistorio se haría cargo. Al mismo tiempo que celebra este paso por parte del Gobierno, el responsable vecinal considera que la longitud es escasa. En su opinión, "lo que tiene sentido es que para la entrada de una ciudad como Alicante se hiciera desde el entronque con las otras autovías".

En este sentido, Pérez ha apuntado a que, por un lado, se acaba como una imagen lamentable y un punto de inseguridad derivado tanto por la alta velocidad a las que circulan los vehículos en este tramo. "Los conductores, de repente, se encuentran con un semáforo", ha indicado. El medio kilómetro previsto llegará hasta aproximadamente la pasarela peatonal que une ambos barrios y que, según recuerda el presidente de Parque del Mar, se cruza de aquella manera (con linternas).