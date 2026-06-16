La uva embolsada rechaza las macroplantas solares y pide una adecuada planificación del territorio

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó ha expresado su rechazo a las macroplantas solares proyectadas en los términos municipales de Novelda, Aspe, Monforte del Cid y Agost. El sector reivindica su importancia económica, al tiempo que exige una planificación adecuada del territorio.

El consejo ha ratificado su posicionamiento oficial -establecido en 2022- respecto a la implantación de grandes instalaciones fotovoltaicas en terrenos incluidos dentro de su zona de producción amparada, en un momento en el que el debate sobre el futuro uso del suelo agrícola del Medio Vinalopó ha cobrado especial relevancia social e institucional.

Viñedos en la comarca del Vinalopó. / AXEL ALVAREZ

La publicación de este posicionamiento se produce en el contexto de la tramitación de los proyectos fotovoltaicos La Balsa y La Cascada, promovidos en los términos municipales de Novelda, Aspe, Monforte del Cid y Agost, y con una superficie estimada de 340 hectáreas. Ante esta situación, el consejo regulador considera necesario trasladar públicamente su visión sobre una cuestión que afecta directamente a una parte del territorio en el que se desarrolla una actividad agrícola protegida por la figura de calidad alimentaria más exigente de la Unión Europea: la Denominación de Origen Protegida.

La DOP reconoce la importancia de avanzar hacia un modelo energético más sostenible y la necesidad de impulsar las energías renovables. Sin embargo, entiende que este proceso debe abordarse desde una planificación territorial equilibrada que tenga en cuenta las singularidades de cada zona y los impactos económicos, sociales, culturales y medioambientales asociados a los distintos usos del suelo.

En este sentido, la entidad recuerda que la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó constituye uno de los principales motores socioeconómicos de la comarca. Su cultivo genera alrededor de 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos, sostiene una importante actividad económica vinculada a la producción, manipulación y comercialización de la uva y contribuye a la conservación de un paisaje agrario singular que forma parte de la identidad histórica del Medio Vinalopó.

Además, añade, la técnica tradicional del embolsado, desarrollada durante más de un siglo en los viñedos amparados por la DOP, constituye un elemento diferencial de esta producción y un patrimonio cultural ligado estrechamente al territorio y a las generaciones de agricultores que lo han mantenido vivo.

Recolección de uva embolsada del Vinalopó. / AXEL ALVAREZ

Por todo ello, el consejo regulador considera que cualquier proceso de transformación del suelo rural debe valorar adecuadamente la riqueza que generan cultivos estratégicos como la uva de mesa embolsada del Vinalopó, tanto desde una perspectiva económica como social, ambiental y paisajística.

La DOP defiende que la protección de estos espacios productivos debe formar parte de las políticas de ordenación territorial y reclama medidas de apoyo que garanticen la viabilidad futura de las explotaciones agrícolas, evitando que la falta de rentabilidad del sector se convierta en un factor que favorezca la desaparición progresiva de este cultivo emblemático.

Rentabilidad

De hecho, el consejo regulador considera esta línea de trabajo como esencial, ya que si la rentabilidad del cultivo estuviera garantizada, difícilmente se contemplarían usos alternativos para sus tierras. Así ha ocurrido históricamente en aquellos periodos en los que la uva de mesa embolsada del Vinalopó atravesaba una situación económica más favorable y mantenía unos niveles de rentabilidad capaces de asegurar el relevo generacional y la continuidad de las explotaciones.

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Por ello, concluye, cualquier estrategia orientada a la protección del territorio debe ir acompañada necesariamente de medidas que refuercen la competitividad y sostenibilidad económica del sector, abordando la raíz del problema y no únicamente sus consecuencias.