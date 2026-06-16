Warsh hereda una Fed con la inflación al 4,2% y una posible pausa que reaviva las dudas sobre su autonomía

Este miércoles el halcón Kevin Warsh se estrena en la Reserva Federal (Fed). Y llega con el espaldarazo de Donald Trump, el visto bueno reticente del Senado de Estados Unidos y todo ello mientras la guerra de la Casa Blanca contra Irán empieza a ensombrecer las perspectivas económicas. Y aunque la paz ha quedado plasmada sobre el papel, varias instituciones económicas han advertido que las cicatrices económicas perdurarán más allá del día de mañana.

La primera reunión de Warsh en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) llega apenas unos días después de que, al otro lado del Atlántico, el Banco Central Europeo (BCE) se viera forzado a elevar los tipos de interés por primera vez en casi tres años, poniendo fin a un largo periodo de calma monetaria en el continente.

La sombra de Trump

Aunque Warsh ha jurado mantener la independencia del banco central, el economista ha sido elegido por el máximo responsable de Estados Unidos con la tarea de evitar las subidas de los tipos de interés tras una larga batalla entre Trump y el ahora expresidente de la Fed, Jerome Powell. “No hay motivos para subir los tipos de interés”, declaró Donald Trump en una entrevista reciente con la cadena televisiva estadounidense, NBC. “De hecho, deberíamos bajarlos”.

Esta tarea parece aún más complicada ahora. La mayor economía del mundo registró la semana pasada una tasa de inflación del 4,2%, máximos de los últimos tres años, lo que aleja los precios aún más del objetivo del 2% que fija la llamada doble misión (empleo máximo y precios estables) de la Fed. Según George Brown, economista sénior de la gestora británica Schroders, “la pregunta ahora es si podrá mantener los tipos sin quedarse atrás”. Brown considera que, si se muestra más moderado “los mercados podrían empezar a cuestionar ese compromiso”.

La brecha con el BCE

A pesar de este repunte de los precios derivado por la contienda prolongada entre Estados Unidos e Irán, el crecimiento económico en Estados Unidos no ha pisado el freno, lo que, según los analistas, dará margen a Warsh para retrasar una relajación monetaria.

El escenario base de Schroders es que la primera reunión de Warsh no incluirá una intervención en la senda monetaria. Desde Generali Investments pronostican que la Fed podría prolongar la pausa hasta el año que viene, sellando así, la divergencia entre el BCE y la Fed. Y esto parece ser el consenso casi indiscutido del mercado: el 98,4% de los encuestados por el índice FedWatch, elaborado cada mes por CME Group, apuntan a otra pausa de los tipos de interés.

Además, tras la firma del memorando de entendimiento este lunes, los analistas de Renta4 han alejado las posiblidades de una alza de tipos en diciembre. "La probabilidad de subida en 25 puntos básicos de la Fed en diciembre cae del 80% al 65%”, han estimado desde la entidad.

Colin Graham, head of Estrategias Multi Activos de Robeco, pronostica que la próxima reunión conllevará un "'sin cambios' cauteloso". Graham explica que la Fed de Warsh reiterará su "vigilancia sobre el mercado laboral y las presiones inflacionarias" aunque matiza que "se necesitan más detalles sobre el Memorando de Entendimiento entre EEUU e Irán".

Regresan los vigilantes

Aunque el mercado ya descuenta que la Fed mantenga los tipos de interés este miércoles, el mercado de bonos está enviando un mensaje distinto a Warsh. Los llamados vigilantes del mercado de deuda pública (bond vigilantes, en la jerga estadounidense) —aquellos inversores que se desprenden en masa de los bonos del Tesoro de EEUU para mandar un mensaje al Gobierno— no han abandonado las ventas masivas.

Los rendimientos del bono a dos años, aquellos más vulnerables a cambios en la política monetaria, se han mantenido en rango del 4,15% en los últimos días. No solo son los bonos a dos años, las ventas han contagiado a toda la curva del Tesoro.

Esta situación ha llevado a varias firmas de análisis a rebajar sus asignaciones en la deuda estadounidense. Entre ellos, Schroders considera que los bonos del Tesoro de EEUU son “menos atractivos” en comparación con sus homólogos. Adrzey Skiba, responsable de renta fija estadounidense de BlueBay, parte de RBC Global Asset Management, ha advertido que “la economía estadounidense realmente comienza a sobrecalentarse”.