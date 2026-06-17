Actiu amplía la red comercial para reforzar su presencia en EE UU

El fabricante de muebles de oficina Actiu, con sede en Castalla, está acelerando su implantación en EE UU a través de la ampliación de su red comercial y el desarrollo de alianzas locales. El objetivo de la compañía con esta estrategia es la de convertirse en un referente en el mercado norteamericano de mobiliario para entornos corporativos, contract, sanitarios y educativos.

Durante el último año, Actiu ha reforzado su estructura en Norteamérica mediante la ampliación de su red de distribuidores y representantes independientes, así como con la incorporación de perfiles con experiencia en el mercado contract estadounidense. Este despliegue responde a una necesidad concreta del sector: operar desde la proximidad, con conocimiento local y capacidad de adaptación a contextos diversos.

Planta de producción de Actiu en Castalla. / INFORMACION

“El mercado estadounidense exige a las empresas una evolución constante. Creemos que tenemos un diseño europeo con toques mediterráneo que puede encajar en el mercado norteamericano, así como el uso del color o de los materiales con los que trabajamos”, señala Vince Berbegal, Director de Expansión Internacional de Actiu.

Más allá del crecimiento comercial, la estrategia de Actiu se articula en torno a un cambio de enfoque en los espacios profesionales. Las organizaciones afrontan retos vinculados a la flexibilidad, la atracción de talento, la calidad ambiental y la necesidad de generar experiencias más significativas para las personas. En este contexto, la compañía propone una aproximación que integra diseño, sostenibilidad y bienestar para mejorar el bienestar de las personas.

Estados Unidos representa uno de los principales polos de innovación en workplace, donde convergen nuevas dinámicas laborales, avances tecnológicos y modelos organizativos en transformación. Este entorno ha llevado a Actiu a priorizar una entrada selectiva, centrada en aquellas categorías que responden a las demandas actuales de empresas e instituciones.

Oficinas de la empresa Actiu. / INFORMACION

Uno de los ejes de la estrategia ha sido adaptarse a los sistemas de prescripción y a los estándares técnicos del mercado estadounidense. Actiu ha invertido en herramientas digitales, bibliotecas BIM y plataformas como CET, lo que permite a arquitectos y diseñadores integrar sus soluciones en los flujos de trabajo habituales del sector

Este esfuerzo se complementa con una política activa de certificaciones y cumplimiento normativo, clave en un mercado que valora la fiabilidad, la trazabilidad y la transparencia en los procesos.

A corto plazo, Actiu centra sus esfuerzos en consolidar su red comercial, aumentar su visibilidad y fortalecer vínculos con estudios de arquitectura, distribuidores y clientes finales. Este proceso se apoya también en el desarrollo de espacios físicos que permiten experimentar de primera mano su enfoque sobre el diseño y el uso de los entornos.

Exteriores de la sede de Actiu en Castalla. / INMA JUAN

A medio plazo, la compañía aspira a consolidarse como una marca de referencia en segmentos como el mobiliario auxiliar, las soluciones acústicas y los entornos colaborativos. Su propuesta se apoya en una combinación de diseño europeo, capacidad industrial y una visión centrada en las personas.

“El reto no está solo en diseñar espacios más eficientes, sino en entender cómo influyen en la forma en que las personas trabajan, se relacionan y se sienten. Ese es el ámbito en el que queremos aportar valor”, señala Vince Berbegal.

Referente

Actiu es referente en diseño y fabricación de mobiliario para entornos corporativos, contract, sanitarios y educativos. Una empresa familiar con casi 60 años de trayectoria, presente en más de 90 países, que diseña soluciones para equipar entornos que generan bienestar y eficiencia y que factura alrededor de 90 millones de euros.

Su parque tecnológico en Castalla ha recibido certificaciones de sostenibilidad y bienestar como LEED y WELL Platino, siendo el primer edificio industrial del mundo en obtener ambas conjuntamente. La compañía cuenta además con certificaciones corporativas y productivas como B Corp y LEVE

El diseño de sus productos ha sido reconocido con premios como Red Dot, iF Design Award, FX International Interior Design Awards, Premios Delta o Best of NeoCon, entre otros. En 2017, Actiu recibió el Premio Nacional de Diseño. Desde 2024, Actiu impulsa Life Friendly Spaces, un compromiso que propone una nueva forma de concebir los espacios poniendo en el centro el bienestar, la sostenibilidad, la inclusión y la productividad