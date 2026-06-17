En Alicante ya se necesitan 70.000 euros de entrada y un sueldo de casi 2.000 euros al mes para comprar un piso

La situación de los jóvenes y los nuevos hogares que necesitan una vivienda es cada vez más difícil. La falta de oferta ha disparado los precios de los alquileres a niveles prohibitivos en la mayoría de poblaciones, pero la alternativa de la compra tampoco resulta mucho más accesible, tanto por la elevada cantidad de ahorro que se necesita para la entrada y los gastos, como por el sueldo necesario para pagar las cuotas de unas hipotecas cada vez más abultadas.

En los últimos días, ha coincidido la publicación de dos estudios de Pisos.com y de la consultora Accumin -del mismo grupo que la tasadora Tinsa- que ilustran con bastante claridad la odisea que supone la adquisición de una vivienda en estos momentos.

En el primer caso, el portal inmobiliario ha realizado el cálculo del importe que necesita tener un comprador ahorrado para acceder a un piso en propiedad de unos 100 metros cuadrados, lo que incluye tanto el 20 % del precio de compra que no cubre la hipoteca, como el 10 % que, aproximadamente, se llevan los impuestos y los gastos de notaría.

Y el resultado es que de media cualquiera que pretenda comprar una casa en la provincia deberá disponer de 60.000 euros en el banco, para poder siquiera plantearse la operación. Una cifra que se eleva hasta los 70.643 euros en el caso de aquellos que pretendan comprar en la ciudad de Alicante, que tiene unos precios algo más elevados.

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Sin duda, una cantidad al alcance de muy pocos jóvenes y recién llegados, que son los colectivos que componen la mayoría de la demanda local, los más afectados por la crisis habitacional. Así, en el caso de los primeros, el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, señala que exigir estas cantidades es pedir "un imposible. Sin una ayuda familiar o una herencia detrás, la cuenta no sale por mucho que se apriete el cinturón".

Claro está que podría ser peor: en San Sebastián ya se necesitan 178.487 euros de ahorro previo para comprar un piso medio; en Madrid rozan los 173.000; y en Palma de Mallorca, los 145.074. En el otro extremo, Jaén, con solo 34.320 euros; Zamora, con 35.244; y Cáceres, con 39.374, son las capitales donde la entrada y los gastos se llevan menos cantidad.

La cuota

Una vez superado el escollo de la entrada -si es que se consigue- llega la difícil tarea de conseguir la hipoteca, para lo que hay que cumplir con los rigurosos criterios de solvencia que exigen las entidades. El principal es que la cuota mensual no suponga más del 35 % del salario neto del comprador o compradores del inmueble, una cifra que se considera adecuada para evitar que la hipoteca suponga una carga excesiva en las finanzas familiares.

En este caso es la consultora Accumin la que ha echado cuentas y ha calculado los ingresos necesarios para cumplir este requisito en 60 poblaciones españolas, entre ellas, tres de la provincia. Quienes peor lo tienen son los que estén pensando en comprar una vivienda en Benidorm, donde se necesitan 2.813 euros netos de salario al mes para superar esta exigencia.

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Una cifra que sitúa a la capital turística de la Comunidad por encima de ciudades como València, donde son necesarios 2.675 euros mensuales; Sevilla, con 2.566 euros; o Vitoria, con 2.479.

En el caso de la ciudad de Alicante, los ingresos que necesita una familia para pagar la hipoteca sin destinar a ello más del 35 % de su presupuesto son de 1.991 euros; mientras que en Elche, donde los pisos aún están en niveles más o menos accesibles, esta cantidad se rebaja hasta los 1.531 euros.

De todas las poblaciones analizadas, Zamora es la que presenta unos requerimientos de ingresos más bajos: allí basta con un salario neto de 1.279 euros para pagar la hipoteca sin apuros. La media española se sitúa en 1.999 euros netos al mes, lo que significa un salario de unos 35.000 euros brutos anuales, según la consultora.