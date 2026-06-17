Alicante superará las 28.000 contrataciones este verano por el impulso del turismo

Con datos récord de afiliación y con una tasa de paro que es la más baja desde 2008, la provincia de Alicante encara el verano con muy buenas perspectivas a nivel de contratación. Y es que el turismo, una vez más, va a tirar con fuerza del empleo, hasta tal punto que está previsto que hasta final de agosto se formalicen cerca de 28.000 contratos, lo que supondrá un incremento de alrededor de un 15 %. Camareros, personal de cocina y limpieza y repartidores son algunos de los principales perfiles que demandan las empresas.

La actividad turística lleva siendo el principal motor en materia de creación de empleo en la provincia de Alicante todos los veranos, y este no va a ser menos. De hecho, las previsiones manejadas por agencias como Randstard y Adecco apuntan a que en conjunto, durante los meses de junio, julio y agosto, se va a estar muy cerca de las 28.000 contrataciones, siendo este sector el que las va a copar en su inmensa mayor parte.

Una camarera atendiendo la terraza de un bar. / AXEL ALVAREZ

En este sentido, y de acuerdo con los datos que se manejan, los perfiles más demandados serán los de camareros, personal de cocina y limpieza, repartidores, dependientes y manipuladores de alimentos, todos ellos relacionados, de una manera u otra, con el aumento del volumen de trabajo del sector turístico ante la avalancha de visitantes que se espera para estas fechas.

Más allá de estas profesiones, aunque también con una relación más o menos directa con los flujos turísticos, se prevé que haya contrataciones de operarios de producción e industriales, mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros, impulsadas por el aumento de la actividad logística, el refuerzo de las cadenas de suministro y las campañas estivales de consumo.

Una camarera atiende a los clientes de un bar de Elche en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Rubén Castro, director de Adecco Staffing, subraya que las previsiones y el inicio de la campaña de verano de 2026 "apuntan a un contexto favorable para la contratación, impulsado por la fortaleza del turismo, la hostelería, la logística, el comercio y la alimentación, sectores que continúan actuando como motores del empleo".

Temporalidad

Se da la circunstancia, además, de que la mayor parte de los contratos serán de puesta a disposición, es decir, aquellos que se formalizan a través de empresas de trabajo temporal, habida cuenta que ese es el tipo de empleo mayoritario en esta época del año.

Con todo, el ránking de contrataciones en la Comunidad lo encabezará la provincia de Valencia, donde está previsto que se formalicen alrededor de 105.000, con un incremento el 10 % con relación al verano de 2025, mientras que en la de Castellón se quedarán en 7.000, lo que supone un aumento del 8 %.

Cabe reseñar que, a nivel autonómico, la Comunidad Valenciana será este verano la tercera región con más contrataciones, con cerca de 140.000. Por delante se situarán Cataluña, donde se espera que se formalicen 240.000 contrataciones, y Madrid, con 225.000. Por detrás aparecen Murcia, con 120.000 contratos, y Andalucía, con 112.000.