Las universidades reclaman alianzas, cooperación y flexibilidad

“La ciudadanía europea se ha creado a través de Erasmus”. Con esta frase, Marcello Scalisi, director de la Unión de Universidades Mediterráneas (UNIMED), ha puesto en valor la importancia que tiene la movilidad, la cooperación y las alianzas en la educación superior. Es decir, si hablamos de universidades, las fronteras no tienen mucho sentido. También en la zona euromediterránea, un sueño que hay que perseguir. Esta ha sido una de las conclusiones de la mesa redonda 'Erasmus Euromediterráneo: conocimiento, movilidad y talento compartido', en la que también se han dado cita Josep Maria Garrell, presidente de la European University Association (EUA), Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, y Wail Benjelloun, exrector de la University of Mohammed V de Rabat y presidente honorario de UNIMED. "Se trata de construir puentes en lugar de construir nuevas fronteras", ha sentenciado Garrell.

El debate ha tenido lugar en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebra entre los días 16 y 18 de junio en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona. El encuentro, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació "la Caixa", ha reservado un hueco especial a la educación superior, con Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica, como moderador. Saballs ha comenzado el diálogo con los cuatro expertos con una frase inicial como declaración de intenciones: “Sin educación, no hay nada”.

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Cerca del 40% del alumnado internacional que llega a España lo hace por vías como Erasmus. Según datos de la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), España aparece como destino preferido de la movilidad Erasmus+: el 14% de estas becas se conceden a estudiantes y profesorado que eligen España. Le siguen Italia, con el 10%; Alemania, con el 8%; y Francia, con el 7%.

Voluntad política y financiación

Cooperar para que la región euromediterránea también sea un espacio universitario con entidad propia y pocas fronteras requiere, sin embargo, de voluntad política y financiación. Así lo ha asegurado Josep Maria Garrell, que ha insistido en la importancia de los acuerdos bilaterales y la cofinanciación. El máximo responsable de la UB ha recordado la necesidad que tienen los campus del área euromediterránea de gozar de flexiblidad. Y más, en plena competencia con gigantes universitarios como EEUU -cuyas universidades siempre acaparan los rankings internacionales y es uno de los destinos favoritos para los estudiantes internacionales- y China, que emerge como una potencia universitaria: ha conseguido ya tener 13 campus en el 'top 100' del prestigioso ránking de Shanghái.

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Para Guàrdia, uno de las vías para conseguir un espacio universitario común son las relaciones entre universidades y ha puesto como ejemplo los 300 acuerdos que la UB mantiene actualmente on otros centros.

Autonomía

El director de UNIMED también ha insistido en la importancia de la autonomía por parte de las universidades para que no todo dependa de los gobiernos y ha recalcado que la educación superior de la región euromediterránea no puede olvidar lo que está pasando en zonas como Palestina, donde los alumnos "están haciendo algo más que un máster en gestión de crisis".

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El exrector de la University of Mohammed V de Rabat y presidente honorario de UNIMED ha pedido más plazas universitarias y también un modelo de enseñazan superior que se adapte a las necesidades del mercado laboral para que no suceda algo que está pasando en la actualidad: "jóvenes con títulos universitarios que no encuentran trabajo a la altura de sus títulos". Para que la situación se revierta, los títulos tienen que ir acompañados, además de los estudios puros y duros, de habilidades. Para constuir el sueño de un espacio euromediterráeno universitario flexible y con movilidad, Benjelloun ha insistido en que no solo se trata de intercambios de profesores y estudiantes sino de una flexibilidad real, también con los visados.