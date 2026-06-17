La industria auxiliar del calzado reclama en Elche un ajuste de la tasa de residuos

La difícil situación económica que vive la industria auxiliar ha abierto la puesta en marcha de una estrategia más incisiva por parte de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) en favor de las empresas y la reducción de sus costes fijos. Así la patronal ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Elche para reclamar una revisión de la actual tasa y, sobre todo, proponer una alternativa a un pago fijo que no atiende a la realidad.

La iniciativa también viene motivada porque "a partir de enero de 2027, las empresas pagarán según su tamaño y volumen de residuos, y las que gestionen sus residuos de forma privada podrían quedar exentas", una situación que aliviaría las arcas de muchas pymes.

El punto de partida de AEC es un informe que han realizado en el que se recoge que la actual ordenanza municipal de Elche registra una cuota anual de 1.796,92 euros para fábricas e industrias en general y de 698,32 euros para talleres o asimilados. Asimismo, prevé una tarifa alternativa de 149,88 euros por tonelada, con un mínimo anual de 400,06 euros, cuando el Ayuntamiento determine la cuantía de residuos generada.

La consecuencia de esta foto fija para la asociación de componentes se agrava si se tiene en cuenta que la "tasa se ha incrementado de forma muy significativa en los últimos ejercicios, con un aumento acumulado estimado del 131,42 % en tres años, incluyendo un 33 % en 2025 y un 74 % en 2026. Este incremento coincide con un contexto de debilitamiento industrial, reducción de actividad, pérdida de empresas, incremento de costes regulatorios y fuerte presión sobre los márgenes de las pymes manufactureras vinculadas al calzado y sus componentes".

Inauguración de la última edición de Futurmoda organizada por AEC. / PILAR CORTES

Ajustar tasa

En este contexto, el presidente Manuel Román y el director general Álvaro Sánchez presentaron un análisis detallado del impacto económico de la ordenanza en las empresas del sector y una propuesta de solución estructurada en tres niveles. La base progresiva empieza con la creación de un modelo de pago por generación real de residuos, le siguen las exenciones para empresas con gestión privada acreditada y, por último, una alianza técnica orientada a la economía circular.

Entre las principales medidas planteadas desde AEC a la concejalía ilicitana se ha planteado, en primer término, la revisión, corrección y reducción de las tarifas aplicables a las empresas industriales. Así como la aplicación de cuotas objetivas que tengan en cuenta el tamaño de la empresa, su actividad, el volumen real de residuos generados y la utilización efectiva del servicio municipal.

Los empresarios de la industria de componentes señalan también la opción del establecimiento de reducciones o bonificaciones para aquellas empresas que acrediten la contratación de gestores privados autorizados. Esta medida ya la realizan algunos y consideran que se trata de un doble pago. De hecho, AEC propone que las firmas que puedan demostrar un uso mínimo del servicio municipal vean reducida al mínimo la tasa o eliminada si no se usa.

Aunque el Ayuntamiento ya ha avanzado que la gestión de 2026 no tiene marcha atrás, es decir, se tendrán que abonar las tasas, se ha abierto a estudiar estas medidas para el 2027. El objetivo común es avanzar en un "modelo más objetivo y proporcional".

En este sentido, se prevé analizar una nueva estructura que tenga en consideración variables como la dimensión de cada empresa, el volumen de residuos generado, la naturaleza de la actividad y la utilización real del servicio municipal. Asimismo, las empresas que acrediten disponer de un servicio privado de gestión de residuos podrán beneficiarse de una reducción relevante de la cuota o, cuando se justifique que no utilizan el servicio municipal, de la eliminación total de la tasa.