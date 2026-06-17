Labora destina 3,91 millones para contratar a 173 mujeres en ayuntamientos de la provincia de Alicante

Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, destinará 12,25 millones de euros al programa Labora Mujer 2026, una iniciativa que permitirá la contratación de aproximadamente 542 mujeres desempleadas por parte de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. En el caso concreto de la provincia de Alicante, la inversión asciende a 3,91 millones de euros, con los que se prevé formalizar 173 contratos.

La convocatoria está dirigida preferentemente a mujeres mayores de 45 años y permitirá que adquieran experiencia profesional mediante contratos de al menos diez meses de duración, mejorando sus oportunidades de acceso al mercado laboral y reforzando su empleabilidad.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que “el empleo es la principal herramienta de inclusión social y autonomía económica". Por eso, ha subrayado, "estamos reforzando todas las políticas activas que permitan a las mujeres acceder al mercado laboral en mejores condiciones”.

La consellera de Empleo e Igualdad, Susana Camarero. / ALEX DOMINGUEZ

“Desde el Consell estamos impulsando una política de empleo que pone a las personas en el centro y que presta especial atención a aquellas mujeres que encuentran mayores dificultades para acceder a una oportunidad laboral. Queremos que ninguna mujer vea limitado su proyecto de vida por falta de empleo o de oportunidades”, ha señalado.

Camarero ha subrayado que las mujeres continúan representando más del 61 % de las personas desempleadas registradas en la Comunidad Valenciana, pese a que el paro femenino descendió en más de 12.000 personas durante el último año. “La independencia económica es una herramienta fundamental para avanzar en igualdad. Por eso seguimos reforzando las políticas activas de empleo dirigidas a las mujeres, especialmente a aquellas mayores de 45 años que necesitan apoyo para reincorporarse al mercado laboral”, ha afirmado.

La responsable autonómica ha recordado que esta línea de ayudas forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Labora para favorecer la empleabilidad femenina. Además de las subvenciones a los ayuntamientos para la contratación de mujeres desempleadas, el organismo desarrolla talleres de empleo dirigidos específicamente a mujeres y promueve su participación en programas de formación, orientación laboral y fomento de la contratación.

Una oficina de Labora en la provincia. / AXEL ALVAREZ

Asimismo, la perspectiva de género se incorpora de forma transversal en las políticas activas de empleo gestionadas por Labora, con el objetivo de facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral y mejorar sus oportunidades profesionales.

“Estas ayudas demuestran que la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos es una de las mejores fórmulas para generar oportunidades reales de empleo en todos los municipios de la Comunitat Valenciana, desde las grandes ciudades hasta las localidades más pequeñas”, ha añadido Camarero.

Inscripción

Las mujeres interesadas en beneficiarse de esta y otras medidas de empleo deben estar inscritas como demandantes de empleo en Labora. Para participar en el programa Labora Mujer no es necesario realizar ninguna inscripción específica, ya que la selección se efectuará entre las mujeres desempleadas inscritas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, a partir de las ofertas presentadas por los ayuntamientos beneficiarios.

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La distribución provincial de las ayudas refleja la implantación territorial del programa en toda la Comunidad Valenciana. La provincia de Valencia concentra la mayor parte de la inversión, con cerca de 6,28 millones de euros, que permitirán la contratación de aproximadamente 278 mujeres desempleadas. Le sigue la provincia de Alicante, que recibirá alrededor de 3,91 millones de euros para facilitar la contratación de 173 mujeres, mientras que la provincia de Castellón contará con una dotación cercana a 2,06 millones de euros, con la que podrán contratarse aproximadamente 91 mujeres desempleadas.