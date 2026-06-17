Meridiano impulsa una nueva etapa de crecimiento y transformación

Hay momentos que marcan un antes y un después en la trayectoria de una compañía. Para Meridiano Seguros, la celebración de su primera Convención Comercial nacional representa precisamente uno de esos hitos. Más de 150 profesionales de la red comercialse reunieron recientemente en Granada para compartir visión, fortalecer vínculos y avanzar juntos hacia una nueva etapa de crecimiento sostenible y transformación.

La elección de Granada no fue casual. La ciudad que vio nacer a Meridiano en 1966 acogió este encuentro histórico coincidiendo con el 60 aniversario de la aseguradora. Un escenario cargado de simbolismo para una organización que afronta los próximos años con una clara vocación de evolución, ampliando su propuesta de valor y reforzando su compromiso con las personas.

Porque más allá de una reunión profesional, esta primera convención ha servido para visualizar la compañía que Meridiano quiere ser en el futuro: una aseguradora cercana, dinámica y preparada para responder a las nuevas necesidades de las familias desde un modelo de acompañamiento cada vez más amplio e integral.

En un contexto de profunda transformación del sector asegurador, Meridiano apuesta por crecer sin perder aquello que ha definido su trayectoria durante seis décadas: la cercanía, la confianza y la vocación de servicio.

Dulce María Molina Nieto, directora comercial de Meridiano. / INFORMACIÓN

La compañía trabaja actualmente en una evolución estratégica que ampliará progresivamente su propuesta tradicional para incorporar nuevas soluciones en los momentos vitales de las familias, consolidando un modelo de acompañamiento presente en distintas etapas y necesidades de las personas.

Este proceso de transformación tiene un elemento común: las personas.

Por ello, uno de los principales objetivos de la convención ha sido reforzar la conexión entre los equipos, fomentar la colaboración entre territorios y trasladar una visión compartida de futuro. La compañía considera que la transformación empresarial solo es posible cuando existe alineamiento, compromiso y participación de quienes la hacen realidad cada día.

Talento, desarrollo y cultura comercial

La jornada también ha puesto el foco en uno de los grandes retos que afrontan actualmente las organizaciones: atraer, desarrollar y fidelizar el talento.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la motivación de los equipos, el liderazgo, la formación y el desarrollo profesional, así como nuevas herramientas destinadas a impulsar el crecimiento comercial de la compañía.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la motivación de los equipos, el liderazgo, la formación y el desarrollo profesional. / INFORMACIÓN

La convención se concibió como un espacio para compartir experiencias, reconocer el esfuerzo realizado y generar oportunidades de aprendizaje conjunto, reforzando una cultura basada en la colaboración, el reconocimiento y el sentimiento de pertenencia.

“Ha sido un encuentro con el que promover una nueva cultura comercial trasladando y ofreciendo a nuestros agentes y directores herramientas y mensajes clave para crecer desde el desarrollo y reconocimiento del talento por un lado y el acompañamiento integral a las familias, nuestro principal objetivo y razón de ser, por otro”, señala Dulce María Molina Nieto, directora comercial de Meridiano.

La apuesta por el desarrollo de las personas forma parte de una visión empresarial que entiende que el crecimiento sostenible de la organización debe construirse desde el compromiso, la formación continua y la capacidad de adaptación a un entorno cada vez más cambiante.

Innovación para acompañar mejor

La mirada hacia el futuro ocupó también un lugar destacado durante la convención. Los asistentes pudieron conocer algunos de los proyectos que marcarán la evolución de la compañía durante los próximos años, especialmente en relación con los ramos de salud y vida.

En este sentido, Meridiano seguirá impulsando la actualización de sus soluciones tecnológicas y la simplificación de procesos, siempre con un objetivo claro: mejorar la experiencia de las personas.

La compañía defiende una visión de la innovación entendida como una herramienta al servicio de la cercanía, capaz de ofrecer respuestas más ágiles, personalizadas y eficaces a las necesidades de las familias.

Esta evolución se apoya además en una visión de crecimiento sostenible, basada en la creación de valor a largo plazo para clientes, profesionales y sociedad. La compañía entiende que afrontar los desafíos futuros del sector asegurador requiere combinar innovación, eficiencia y desarrollo del talento con una gestión responsable capaz de generar confianza y mantener relaciones duraderas con las familias.

“En el sector asegurador estamos obligados a estar siempre atentos a las nuevas tendencias en innovación. Pero en Meridiano nos interesan especialmente aquellas que nos permiten acercarnos más a nuestros clientes y comprender mejor sus necesidades y motivaciones reales”, destaca Dulce María Molina.

Este enfoque responde a una convicción compartida por toda la organización: la tecnología solo tiene sentido cuando contribuye a humanizar la relación con las personas y fortalecer el acompañamiento que reciben en cada momento de su vida.

La convención se concibió como un espacio para compartir experiencias, reconocer el esfuerzo realizado y generar oportunidades de aprendizaje conjunto. / INFORMACIÓN

Un encuentro para construir el futuro

La convención concluyó con un acto de reconocimiento a las mejores prácticas comerciales y al desempeño de distintos profesionales de la red, poniendo en valor el talento y la dedicación de quienes contribuyen diariamente al crecimiento de la compañía.

Para Meridiano, este encuentro supone mucho más que la celebración: representa la consolidación de una nueva cultura empresarial que combina crecimiento, innovación, sostenibilidad y desarrollo profesional con una firme vocación de servicio.

Sesenta años después de su nacimiento, la aseguradora afronta una nueva etapa convencida de que el futuro se construye desde las personas. Un futuro en el que seguirá evolucionando para acompañar a las familias de una manera cada vez más cercana, integral y humana.